В Україні затримують видачу біометричних паспортів: що робити, коли вже є квитки, а документа немає

У Державній міграційній службі стверджують, що виготовлення біометричних закордонних паспортів затримують через те, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" не встигає виготовити документи. Про це повідомив речник ДМС Сергій Гунько, передає Українська правда.

"Поліграфкомбінат" не встигає персоналізувати усі документи, які оформлюють у підрозділах Міграційної служби та ЦНАПах. Це через аномально підвищений попит на закордонні паспорти у червні-липні, який не відповідає ані статистиці виїзду за кордон, ані статистиці оформлення паспортів за минулі роки", - зазначив прес-секретар.

За словами Гунька, якщо порівнювати період за червень-липень цього року з аналогічним у 2016-у, то попит зріс більше, ніж удвічі.

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"Зараз ми вже спостерігаємо тенденцію до спадання", - сказав речник ДМС.

Прес-секретар стверджує, що ДМС попереджає людей про затримку виготовлення паспортів, і не радить бронювати квитки та житло до отримання документів.

Окрім того, Гунько розповів, що якщо хтось не встигає отримати паспорт і вже має квитки та бронювання на житло, то можна написати про це на адресу ДМС hotline@dmsu.gov.ua та надіслати копію квитків. Тоді Міграційна служба передасть цю інформацію "Поліграфкомбінату".

"Але тут гарантії ніхто дати не може, тому навряд чи це може бути інструкцією з використання", - наголосив він.

"Це питання не в компетенції Міграційної служби. Ми робимо все вчасно, нам немає чого вже прискорювати. Ми відправляємо дані на "Поліграфкомбінат "Україна", і зараз, власне, проблема на стадії виробництва", - додав речник ДМС.

Окрім того, люди, які оформлювали біометричний закордонний паспорт у ДП "Документ" розповіли, що їх попередили про затримку видачі документів на 7-10 робочих днів.