ДМС розповіла про активізацію шахраїв через аномально підвищений попит на закордонні паспорти

Державна міграційна служба України попереджає громадян про почастішання випадків шахрайства з оформленням закордонних паспортів.

Як повідомили у прес-службі ДМС, зараз триває аномально підвищений попит на оформлення закордонних паспортів. Це пов'язано із відпускним сезоном та запровадженням безвізового режиму Європейським Союзом для України.

За даними ДМС, з початку року оформлено понад 1 млн 800 тис. закордонних паспортів, щодня оформлюється понад 20 тис. документів.

«Велика кількість бажаючих оформити закордонний паспорт та черги у підрозділах створили умови для посередників-шахраїв, які пропонують «допомогу» в оформленні біометричного паспорта без черги за 1,3 або 5 днів. Найбільше, що можуть зробити такі «посередники» - це сприяти в оформленні документів «без черги», - йдеться у повідомленні.

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У ДМС зауважують, що подекуди не обходиться і без недобросовісних працівників міграційної служби, яких все частіше виявляють правоохоронці. «Однак часто подібні пропозиції – шахрайство, оскільки жодна туристична фірма чи будь-яка інша особа не може гарантувати ані потрапляння людини до підрозділу міграційної служби поза чергою, ані виготовлення паспорта у короткий строк», - наголошується у повідомленні.

Міграційна служба нагадує, що, відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна оформити лише особисто і лише в одній з трьох установ: підрозділі міграційної служби, центрі надання адміністративних послуг або у сервісному центрі «Паспортний сервіс» державного підприємства «Документ».

У відомстві рекомендують за жодних обставин не користуватися послугами будь-яких посередників, у тому числі для оформлення документів поза чергою.

Міграційна служба радить громадянам утриматися від планування закордонної подорожі (бронювання готелю, купівля квитків тощо), не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, оскільки через суттєво підвищений попит на документи можливі затримки у їх видачі.