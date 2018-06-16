"Жиголо-2" у Верховній Раді (фоторепортаж)

Розібравшись учора з президентськими виборами, регіонали вирішили відволіктися від політики. Далеко не ходили - і влаштували "кінозал" прямо у сесійній залі. Благо, техзасоби ( себто ноутбук) - при собі. Станіслав Скубашевський, Микола Дем`янко вибрали фільм старий (вийшов у прокат 2005 року), але з пікантними сценами - "Жиголо-2".

Голлівудське кіно під куполом ВР - взагалі-то апофеоз депутатської чи то необережності , чи нерозважливості (хоча, думаємо, репутація слуг народу від цього більше не постраждає - куди вже далі?). Об`єктиви фотокамер ловили нардепів і раніше, правда, за заняттями "цнотливішими", ніж перегляд пікантного відео.

Заголовок статті "Кто больше всех врет украинцам?" заінтригував депутата, але не нас з вами. Правда?

Дарина Терещенко, фото УНІАН, Gazeta.ua