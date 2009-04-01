Верховна Рада призначила вибори Президента на 25 жовтня

Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосував 401 народний депутат із 422 зареєстрованих у сесійній залі.

“За” проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.

Постанова набирає чинності з моменту опублікування.

До цього Верховна Рада не підтримала проект постанови щодо проведення президентських виборів 27 грудня 2009 року. За ухвалення відповідної постанови проголосував лише один народний депутат з 435 зареєстрованих у сесійній залі.

Після ухвалення рішень голова парламенту Володимир ЛИТВИН зауважив, що депутати прийняли політичне рішення.