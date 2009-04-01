Верховна Рада призначила вибори Президента на 25 жовтня
За - 401 депутат
Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосував 401 народний депутат із 422 зареєстрованих у сесійній залі.
“За” проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.
Постанова набирає чинності з моменту опублікування.
До цього Верховна Рада не підтримала проект постанови щодо проведення президентських виборів 27 грудня 2009 року. За ухвалення відповідної постанови проголосував лише один народний депутат з 435 зареєстрованих у сесійній залі.
Після ухвалення рішень голова парламенту Володимир ЛИТВИН зауважив, що депутати прийняли політичне рішення.