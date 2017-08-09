СБУ проводить обшуки в редакції "Страни.ua" та домівках журналістів – Гужва

Співробітники СБУ проводять обшуки в редакції видання «Страна.ua». Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Ігор Гужва.

Згідно із його повідомленням, обшуки також проводять вдома у кількох журналістів видання. Сам Гужва каже, що обшуки проводяться нібито по «новій сфабрикованій справі про держтаємницю».

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У той же час журналіст Сергій Томіленко із посиланням на слова заступниці головного редактора «Страни.ua» Світлану Крюкову написав у Facebook, що обшуки проводяться вдома принаймні у трьох співробітників видання.

«Слідчі дії проводять співробітники СБУ начебто у справі з флешкою про "держтаємницю», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, служба безпеки України заявила, що виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони. Про це йдеться в постанові суду від 27 липня.

За інформацією слідчих, 22 червня, під час обшуку в офісі редакції інтернет-видання "Страна.ua" вилучили флеш-накопичувач марки Kingston з написами "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на якому є електронні документи з відомостями, які, можливо, є державною таємницею. "Під час досудового розслідування вказаної кримінальної виробництва встановлено, що частина вищевказаних електронних документів з відомостями, які, можливо, становлять державну таємницю, зберігалися на ПЕОМ 18052 з магнітними дисками №1152 та №1150, що знаходяться у володінні юридичної особи - Міністерство оборони України", - йдеться в судовому рішенні.