Новий виток у справі Гужви: СБУ знайшла у нього флешку з секретами Міноборони, головред "Страни.ua" все заперечує

Служба безпеки України заявила, що виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони. Про це йдеться в постанові суду від 27 липня.

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За інформацією слідчих, 22 червня, під час обшуку в офісі редакції інтернет-видання "Страна.ua" вилучили флеш-накопичувач марки Kingston з написами "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на якому є електронні документи з відомостями, які, можливо, є державною таємницею.

"Під час досудового розслідування вказаної кримінальної виробництва встановлено, що частина вищевказаних електронних документів з відомостями, які, можливо, становлять державну таємницю, зберігалися на ПЕОМ 18052 з магнітними дисками №1152 та №1150, що знаходяться у володінні юридичної особи - Міністерство оборони України", - йдеться в судовому рішенні.

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СБУ попросило у суду право перевірки персональної електронно-обчислювальної машини в будівлі Міноборони з зазначеними накопичувачами для проведення експертного дослідження. Запит був задоволений, хоча представник міністерства заперечував.

Сам Ігор Гужва всі звинувачення заперечує. На своїй сторінці в Facebook він написав, що "ніякої секретної інформації на флешках з Міністерства оборони не отримував".

"13 липня я написав пост про те, що справа про вимагання, яка проти мене сфабрикували, тріщить по швах, і тому влада вирішила спробувати сфабрикувати проти мене чергову справу. Для цього з суду вибили дозвіл на передачу всієї вилученої оргтехніки в СБУ", - написав Гужва.

Він зазначає, що в протоколі обшуків флешка, про яку йде мова, не значиться. Гужва не виключає, що флешку йому підкинули.

"Звичайно, я поняття не маю, про яких даних кажуть, і ніякої секретної інформації від Міноборони ні на яких флешках я не отримував. Але те, що підкинути можуть що завгодно - це абсолютно зрозуміло. У цьому їхня мета. Ну нічого, однією сфабрикованою справою більше , однією менше - справа житейська ", - написав головний редактор.

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків в редакції видання Страна.ua. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання"). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Филипковским вимагали у народного депутата від Радикальної партії Лінько $20 тис. Після отримання половини суми, $10 тис., Гужва був затриманий.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні «сфабрикованими». 24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн. 26 червня за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили з СІЗО.