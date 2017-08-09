Чехія видаватиме українцям вдвічі більше дозволів на роботу – посол

12:17, 09 серпня 2017
Політика
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Подальша зміна квоти залежить від домовленостей уряду, профспілок і організацій роботодавців.

Зараз тривають підготовчі роботи для збільшення квот щодо заробітчан / фото flickr.com/photos/james_clear

Чехія видаватиме громадянам України вдвічі більше дозволів на роботу – 8 тисяч на рік.

Про це посол Чехії в Україні Радек Матула розповів у інтерв’ю "Європейській правді", передає "УП".

За його словами, заяви на робочі візи за цією програмою розглядатимуть у Львові.

"Зараз тривають підготовчі роботи, тому що ми повинні найняти нових людей у консульство тощо", – додав посол.

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Як квота буде змінюватися далі, залежить від домовленостей уряду, профспілок і організацій роботодавців, відзначив дипломат.

Разом з тим, дипломату не відомо, чи планує Чехія відкривати ринок праці для безвізових подорожуючих за аналогом Польщі.

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Теги: #заробітки у Чехії#робоча віза у Чехію