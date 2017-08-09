Уряд Чехії не підтримує антиукраїнську позицію президента - посол

Офіційна позиція Чехії – це позиція уряду, який зацікавлений у добрих відносинах з Україною. Так посол Чехії в Україні Радек Матула прокоментував антиукраїнські заяви президента Мілоша Земана у інтерв’ю "Європейській правді".

"В Чехії - як і в більшості країн світу - немає однакових поглядів на світ у всіх представників влади. Але немає жодних сумнівів, що чеський уряд - а саме він відповідає за концепцію зовнішньої політики держави - зацікавлений у добрих відносинах з Україною", - заявив дипломат.

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За його словами, в рамках ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій Чехія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Чехія не визнає анексію Криму та виступає за мирне врегулювання.

Дипломат переконаний, що чеський уряд не підтримає позицію Земана у питанні пом’якшення санкцій щодо Росії.

"Чеський уряд вважає, що санкції не можуть бути переглянуті, якщо причини для їх запровадження не були вирішені. Ми дійсно вважаємо важливим збереження єдності в ЄС з цього питання, а тому - підтримували і підтримуємо продовження санкцій до повного виконання Мінських угод", - зауважив Матула.

Дипломат додав, що навіть після врегулювання на Сході України Чехія наполягатиме, що необхідно залишити в силі санкції, пов'язані з незаконною анексією Криму.

Земан, якого вважають одним із найбільших прихильників Путіна серед європейських лідерів, у вересні 2016 року заявив, що "Хрущов зробив непростиму дурість (передавши Крим Україні), і сьогодні світові політики визнають, що Крим не може бути повернутий Україні".