САП підозрює 7 осіб у розтраті майже 17 мільйонів гривень проекту "Стіна": названі прізвища

Затриманих у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати держкоштів, виділених на реалізацію проекту "Стіна", підозрюють у розкраданні 16 млн 688 тис. грн.

Про це заявив журналістам на брифінгу в середу, 9 серпня, керівник САП Назар Холодницький, передає "112 Україна".

За словами Холодницького, були затримані сім, а не шість службових осіб Держприкордонслужби України та підприємств-підрядників.

"Вчора за результатами обшуків було затримано 7 осіб. Був затриманий Олександр Тимонюк, начальник будівництва департаменту ресурсного забезпечення адміністрації Держприкордонслужби, Володимир Целко, колишній начальник першого окремого відділу капітального будівництва Держприкордонслужби, В'ячеслав Майданович, офіцер виробничо-технічного відділення, який здійснював технічний нагляд. Також затримані деякі суб'єкти, директори фірм, директор ТОВ Стройцентр "Витязь", який здійснював роботи, Олександр Кашуба, директор ТОВ "Агентство захисту інформації", Сергій Значко, колишній заступник керівника ДП "Чернігівський автодор" і один з посередників, який виступав координатором між об'єктами господарювання, які ці роботи частково вели і частково не вели, з посадовими особами Держприкордонслужби", - заявив він.

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До кінця дня САП спільно з НАБУ мають намір внести коригування в підозри вищевказаним особам і оприлюднити їх. Крім того, сьогодні у відношенні затриманих будуть обрані запобіжні заходи. САП буде наполягати, щоб фігуранти кримінального провадження були поміщені під варту з можливістю внесення застави.