НАБУ та САП затримали підозрюваних у розкраданні коштів проекту "Стіна"

Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП у вівторок, 8 серпня, затримали шістьох осіб в рамках розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету України, виділених для проекту "Стіна".

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Серед затриманих - службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників. Усіх їх наразі доправляють до НАБУ в Києві для вручення письмових повідомлень про підозру.

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Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 210 Кримінального кодексу України.

Для з’ясування обставин вчинення злочину детективи НАБУ та прокурори САП проводять обшуки у Києві, Київській області, Чернігові та Харкові.

Паралельно здійснюється оцінка зібраних доказів та вирішується питання про затримання інших осіб.

Як нагадали у НАБУ, розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року. Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн.

В ході розслідування детективи НАБУ ініціювали низку судових експертиз, безпосередньо виїжджали на кордон, із залученням експертів здійснювали огляд ділянок з метою об'єктивної оцінки фактичного обсягу виконаних робіт та співставлення їх з даними, які містяться в актах прийому-передачі виконаних робіт.