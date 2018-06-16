Янукович зірвав регіоналам «останній» бій (фоторепортаж)

Здається, зібрати в центрі Києва обіцяні 50 тисяч людей у регіоналів так і не вийшло. Але декілька десятків тисяч (на око) народу таки набрали. Незрозумілим залишилося тільки одне: навіщо старалися? Адже оголошений сьогодні Нестором Шуфричем на Майдані «последний праведный бой» стараннями його боса тут же перетворився на «передостанній».

Прямо на Майдані Віктор Янукович дав владі черговий «останній шанс» . І час – до 14 квітня, коли «вони обіцяли представити антикризову програму».

А в якості, мабуть, втіхи лідер ПР обіцяв по закінченню цього терміну... виступити зі ще одним зверненням до українського народу.

Причому, якщо вірити Януковичу, виходить, що його майбутній виступ буде останнім, що народ почує і усвідомить. Потім же не буде нічого, окрім глибокого шоку, коли люди дізнаються правду про реальну ситуацію в країні і зрозуміють до кінця «ті проблеми, які нам залишаться від «помаранчевих».

Такий рішучий «заворот» лідерської думки виявився несподіванкою не тільки для Шуфрича. Його однопартієць Олександр Єфремов у результаті двічі сів в калюжу. По-перше: наобіцявши з ранку, що ПР не просто не зупиниться, але і піде на посилення своїх вимог, якщо Віктор Ющенко в найближчий часі не підпише указ про одночасне проведення дострокових президентських і парламентських виборів. А по-друге: вже за власною ініціативою, дозволивши собі публічно засумніватися в платоспроможності гаманців партії. Відбувся цей конфуз при спробі регіонала роз`яснити журналістам всю глибину їх помилки в тому, що сьогоднішня акція – «платна». «За нашими даними, до Києва з регіонів сьогодні приїхали більше 50 тис. чоловік. У такій кількості купити людей неможливо", - впевнено відбрив Єфремов.

Юрій Мірошниченко зорієнтувався швидше за колег, і встиг змінити «гнів» на «милість» одночасно з лідером. «Ми хочемо врятувати країну від можливого силового суспільного протистояння», - заявив меткий регіонал, пояснюючи тим, хто зібрався, цілі і завдання масових акцій протесту, які ПР організовує в Києві. Чи встиг натовп встежити за звивистим ходом думки оратора – так і залишилося невідомим.

«Я знаю, чому Ющенко більше любить бджіл, чим український народ, тому що бджоли мовчать»... Схоже, що єдина за сьогодні фраза, яка претендує на 100-процентне запам`ятовування учасниками мітингу ПР належить таки Шуфричу .

Ось тільки, чи вдасться йому і далі вживатися зі, схоже, страшенно втомленим від політичних воєн лідером ПР – велике питання. Принаймні, сам Шуфрич сьогодні стверджував, що мовчати не буде. Навіть ті 10 днів, які щедро дав Кабміну Тимошенко його шеф?

Ганна Ткаченко

Фото Олександра Синиці, Володимира Гонтаря, Олександра Косарєва / УНІАН