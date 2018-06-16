Янукович зірвав регіоналам «останній» бій (фоторепортаж)
Здається, зібрати в центрі Києва обіцяні 50 тисяч народу у ПР не вийшло... Але за підсумками виступу Януковича з`ясувалося, що і не дуже-то треба було...
Здається, зібрати в центрі Києва обіцяні 50 тисяч людей у регіоналів так і не вийшло. Але декілька десятків тисяч (на око) народу таки набрали. Незрозумілим залишилося тільки одне: навіщо старалися? Адже оголошений сьогодні Нестором Шуфричем на Майдані «последний праведный бой» стараннями його боса тут же перетворився на «передостанній».
Прямо на Майдані Віктор Янукович дав владі черговий «останній шанс» . І час – до 14 квітня, коли «вони обіцяли представити антикризову програму».
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А в якості, мабуть, втіхи лідер ПР обіцяв по закінченню цього терміну... виступити зі ще одним зверненням до українського народу.
Причому, якщо вірити Януковичу, виходить, що його майбутній виступ буде останнім, що народ почує і усвідомить. Потім же не буде нічого, окрім глибокого шоку, коли люди дізнаються правду про реальну ситуацію в країні і зрозуміють до кінця «ті проблеми, які нам залишаться від «помаранчевих».
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Такий рішучий «заворот» лідерської думки виявився несподіванкою не тільки для Шуфрича. Його однопартієць Олександр Єфремов у результаті двічі сів в калюжу. По-перше: наобіцявши з ранку, що ПР не просто не зупиниться, але і піде на посилення своїх вимог, якщо Віктор Ющенко в найближчий часі не підпише указ про одночасне проведення дострокових президентських і парламентських виборів. А по-друге: вже за власною ініціативою, дозволивши собі публічно засумніватися в платоспроможності гаманців партії. Відбувся цей конфуз при спробі регіонала роз`яснити журналістам всю глибину їх помилки в тому, що сьогоднішня акція – «платна». «За нашими даними, до Києва з регіонів сьогодні приїхали більше 50 тис. чоловік. У такій кількості купити людей неможливо", - впевнено відбрив Єфремов.
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Юрій Мірошниченко зорієнтувався швидше за колег, і встиг змінити «гнів» на «милість» одночасно з лідером. «Ми хочемо врятувати країну від можливого силового суспільного протистояння», - заявив меткий регіонал, пояснюючи тим, хто зібрався, цілі і завдання масових акцій протесту, які ПР організовує в Києві. Чи встиг натовп встежити за звивистим ходом думки оратора – так і залишилося невідомим.
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«Я знаю, чому Ющенко більше любить бджіл, чим український народ, тому що бджоли мовчать»... Схоже, що єдина за сьогодні фраза, яка претендує на 100-процентне запам`ятовування учасниками мітингу ПР належить таки Шуфричу .
Ось тільки, чи вдасться йому і далі вживатися зі, схоже, страшенно втомленим від політичних воєн лідером ПР – велике питання. Принаймні, сам Шуфрич сьогодні стверджував, що мовчати не буде. Навіть ті 10 днів, які щедро дав Кабміну Тимошенко його шеф?
"Кричалки и вопилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки – сочиняю я неплохо иногда. Да!" - Вінні-Пух міг би сьогодні назвати регіоналів своїми послідовниками
Ганна Ткаченко
Фото Олександра Синиці, Володимира Гонтаря, Олександра Косарєва / УНІАН