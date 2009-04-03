Янукович зробив владі «останнє китайське попередження» - ще 10 днів...

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що якщо 14 квітня діюча влада не представить дієву антикризову програму, його політична сила продовжить масштабні акції протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на мітингу-протесті сьогодні на Майдані Незалежності у Києві.

«Ми сьогодні ще не розуміємо до кінця тих проблем, які нам залишаться від «помаранчевих»», - сказав він, додавши, що український народ буде шокованим, коли дізнається правду про реальну ситуацію в державі.

У зв’язку з цим лідер Партії регіонів висловив упевненість, що українці об’єднаються у цей складний час та відправлять чинну владу у відставку.

«Це повинно бути рішення не просто опозиції, а усього українського народу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ і закликав громадян дати владі останній шанс до 14 квітня, коли «вони обіцяли представити антикризову програму».

Він повідомив, що від сьогодні Партія регіонів робить перерву у своїх протестних акціях. Але В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв знову виступити зі зверненням до українського народу, якщо до зазначеного терміну вимоги Партії регіонів не будуть виконані.

«І якщо здійсниться таке диво, ми готові підставити своє плече, але ми в це практично вже не віримо…», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.