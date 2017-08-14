Полював, вечеряв та співав в караоке: Кравчук розповів, що робив Янукович у ніч побиття студентів на Майдані

Екс-президент Віктор Янукович в ніч на 30 листопада 2013 року, коли на Майдані «Беркут» побив студентів полював разом із першим очільником держави – Леонідом Кравчуком. Про це розповів сам Кравчук в інтерв’ю виданню «Гордон».

«... обстановка була складною, і ми вже знали, що на Майдані збираються студенти. Коли закінчилося полювання, ми пішли вечеряти, співали пісні ... як це називається, коли по телебаченню співають? .. », - розповів Кравчук, додавши: «Віктор Федорович завжди співав караоке. У нього був хороший голос ... Розумієте, тоді на Майдані ще не було конфлікту. Тільки прийшли студенти».

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Кравчук також розповів, що всі підспівували Януковичу.

«Я не пам'ятаю, які пісні ... Всі сиділи, деякі, у кого був голос або настрій, підспівували. Ну це тривало недовго. Вечеря скільки триває? До години? Це вже кінець полювання, повечеряли - і поїхали. Можливо, хтось і залишався, не знаю. Але факт його термінового повернення до Києва - це було при мені», - сказав Кравчук.

Кравчук також заявив, що у той вечір до Януковича хтось підійшов і попросив його вийти.

Як повідомляв УНІАН раніше, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. 29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.