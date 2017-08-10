Адвокат Януковича виступив у суді на захист Путіна

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Віталій Мешечок виступив на захист президента Росії Володимира Путіна в ході засідання Оболонського райсуду Києва.

Після перегляду відеодоказу, де президент РФ розповідає про те, що в Криму місцеві мешканці переконали українських військових не чинити спротив і "виконати волю народу", Мешечок зауважив, що Путін ніде не сказав, що йшлося про спротив російським військовим.

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Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.