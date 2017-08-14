Нардеп з Опоблоку вперто судиться з Верховною Радою через нібито недоплачену зарплату

Народний депутат Василь Німченко звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України про скасування рішення судів нижчої інстанції щодо законності обмеження заробітної плати народного депутата у 2015-2016 роках.

Читайте такожКСУ знову відклав розгляд справи про скасування е-декларування через неявку соратників ЯнуковичаПро це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ.

Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, Німченко вже програв свій позов у двох судових інстанціях.

Спочатку депутат звернувся до Окружного адмінсуду Києва суду з позовом до Апарату Верховної Ради України, у якому просив стягнути з відповідача (апарату Верховної Ради) 236,566 тис. грн, з яких 187,213 тис. грн – сума недонарахованої і недовиплаченої заробітної плати в період із січня 2015 року до березня 2016 року, та 49,331 тис. грн – сума компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату з урахуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) в період із січня 2015 року до квітня 2017 року.

Постановою Окружного адміністративного суду Києва від 23 червня 2017 року у задоволенні позову відмовлено.

Потім Німченко звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного адмінсуду, який залишив рішення суду першої інстанції у силі.

Після цього депутат звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду. Суд узяв до провадження цю скаргу, проте дата судового засідання у ній ще не визначена.

Зокрема, Німченко оскаржує по суті декілька розпоряджень голови Верховної Ради щодо обмеження заробітної плати народним депутатам до завершення антитерористичної операції.

Так, було передбачено, що із 3 серпня 2014 року народним депутатам України до завершення антитерористичної операції місячна заробітна плата нараховується лише в розмірі посадового окладу та становить 6,109 тис. грн.

У 2015 році максимальний розмір заробітної плати народних депутатів України було обмежено 7 розмірами мінімальної заробітної плати, тобто з 1 січня 2015 року – 8,526 тис. грн.

З 1 квітня 2015 року було встановлено місячну заробітну плату народного депутата України на рівні посадового окладу в розмірі 6,109 тис. грн.