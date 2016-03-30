У Раді зареєстрували законопроект про утворення на окупованому Донбасі міжобласного об'єднання

Ним також передбачається призначення виборів Глави МТО Донбас, депутатів Представницького Зібрання МТО Донбас, депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів на території МТО Донбас на 25 жовтня 2016 року.

Ініціаторами проекту закону про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей №4297 від 24.03.2016 виступили депутати від фракції "Опозиційний блок" Василь Німченко, Юрій Воропаєв, Сергій Матвієнков, Сергій Сажко, Сергій Дунаєв, Юрій Мороко.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроектом пропонується утворити на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких тимчасово не здійснюються або здійснюються не в повному обсязі повноваження органів державної влади України, Міжобласне територіальне об’єднання Донбас.

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"Передбачається, що МТО Донбас як невід’ємна складова території України матиме статус міжобласного об’єднання з самостійною системою державного управління на принципах децентралізації та широких повноважень органів місцевого самоврядування. МТО Донбас утворюється тимчасово та не є самостійним суб’єктом системи адміністративно-територіального устрою України", - йдеться в документі.

Законопроектом передбачається створення вищого представницького органу влади в МТО Донбас – Представницького Зібрання МТО Донбас, створення виконавчого органу влади в МТО Донбас – Виконавчого Комітету МТО Донбас для здійснення виконавчих функцій та запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на території МТО Донбас.

Згідно з документом, органи влади та місцевого самоврядування МТО Донбас "приймають рішення про утворення, структуру, чисельність загонів народної міліції з охорони громадського порядку МТО Донбас і координують їх діяльність; розглядають питання про надання згоди на призначення керівників органів внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас".

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено призначення виборів Глави МТО Донбас, депутатів Представницького Зібрання МТО Донбас, депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів на території МТО Донбас на 25 жовтня 2016 року.