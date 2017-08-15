НАЗК просить суд покарати Симоненка за порушення фінансування Компартії

Подільський райсуд Києва відмовився розглядати справу голови Компартії України Петра Симоненка за протоколом Національного агентства з запобіганню корупції, в якому відомство просить залучити його до адміністративної відповідальності. Про це свідчить рішення суду, передає Лига.net.

У документі сказано, що НАЗК 30 червня склало акт за підсумками проведення аналізу звіту КПУ, в якому зафіксовано низку порушень при отриманні грошових внесків на користь партії.

"Це свідчить про порушення першим секретарем ЦК КПУ встановленого законом порядку одержання внеску в підтримку політичної партії, а відповідно, і про вчинення ним адміністративного правопорушення", - йдеться в постанові.

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Однак суд відмовився розглядати протокол НАЗК, оскільки справа "територіально не знаходиться в межах юрисдикції Подільського райсуду" і перенаправив назад в НАЗК, щоб агентство передало його в інший суд.

Стаття передбачає штраф від 70 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (1 190 - 1 700 гривень).

Раніше повідомлялося, що вищий адміністративний суд підтвердив законність заборони Комуністичної партії України (КПУ).