Президент "Антонова" Коцюба вирішив піти у відставку

Президент державного підприємства "Антонов", що входить до складу Держконцерну "Укроборонпром", Олександр Коцюба прийняв рішення залишити свою посаду. Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Зазначається, що він успішно керував авіабудівним підприємством більше року. За цей час "Антонов" відправив у перший політ Ан-132D, наростив фінансові показники, посилив позиції на світовому ринку та розширив партнерство зі світовими гігантами.

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Згідно з повідомленням, Коцюба прийняв рішення змінити сферу діяльності та повернутися в приватний бізнес.

Як повідомляв УНІАН, ДП "Антонов" за підсумками 2016 року збільшило чистий прибуток у 4 рази порівняно з 2015 роком - до 178,1 млн грн.

Наприкінці липня Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію юридичної форми держконцерну "Антонов" у зв'язку з його переведенням до складу "Укроборонпрому".

Держпідприємство "Антонов" – єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.