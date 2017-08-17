Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії НАБУ і САП
У своїй скарзі він вказує на те, що його затримання антикорупційними органами та подальші дії правоохоронців суперечать чинному законодавству.
Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії стосовно нього Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це Насіров написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Європейський суд прийняв скаргу на незаконні дії НАБУ і САП", - написав він.
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За словами Насірова, у своїй скарзі він вказує на те, що його затримання антикорупційними органами і подальші дії правоохоронців суперечать чинному законодавству.
"Моя скарга до Європейського суду з прав людини має переконливу доказову базу, яка свідчить про незаконність мого затримання, незаконні дії в суді при обранні запобіжного заходу, тиск на правоохоронців і суд, незаконне позбавлення мене волі", - написав Насіров.
Він також повідомив про те, що Генеральною прокуратурою України вже відкрито низку кримінальних справ стосовно незаконних дій детективів НАБУ, прокурорів САП і суддів.
Як повідомляв УНІАН, 3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.
Насіров підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що чиновник протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.