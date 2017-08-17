Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії НАБУ і САП

Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії стосовно нього Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це Насіров написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Європейський суд прийняв скаргу на незаконні дії НАБУ і САП", - написав він.

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За словами Насірова, у своїй скарзі він вказує на те, що його затримання антикорупційними органами і подальші дії правоохоронців суперечать чинному законодавству.

"Моя скарга до Європейського суду з прав людини має переконливу доказову базу, яка свідчить про незаконність мого затримання, незаконні дії в суді при обранні запобіжного заходу, тиск на правоохоронців і суд, незаконне позбавлення мене волі", - написав Насіров.

Він також повідомив про те, що Генеральною прокуратурою України вже відкрито низку кримінальних справ стосовно незаконних дій детективів НАБУ, прокурорів САП і суддів.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

Насіров підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що чиновник протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.