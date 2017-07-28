Розслідування ролі Насірова у "газовій справі" завершене, він підозрюється і у службовому підробленні

Розслідування ролі відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова у "газовій справі" завершене, він підозрюється і у службовому підробленні.

Про це йдеться у повідомленнях на сторінках Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

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"Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно голови Державної фіскальної служби (ДФС) та керівника департаменту погашення боргу ДФС. 28 липня стороні захисту відкрито доступ до матеріалів справи", - повідомили у НАБУ.

Водночас, на сторінці САП у Facebook зазначається, що за наслідками проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно "громадянина України та Великої Британії - голови ДФС України Насірова, а також керівника Департаменту ДФС України Новікова В.К., останнім повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів кримінального провадження у порядку ст.290 КПК України".

"Відповідно до остаточно висунутої підозри Насіров, окрім раніше інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК України), підозрюється також у службовому підробленні (ст.366 КК України), вчиненому під час прийняття рішень про розстрочення податкових зобов’язань та боргу, а також під час інформування Міністерство фінансів України про відсутність розстрочень, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавались саме ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест").

У САП зауважили, що зібрана на даний час доказова база у кримінальному провадженні прокурорами оцінена як достатня для завершення досудового розслідування, та, за відсутності доказів сторони захисту, які б спростовували висунуту підозру, для направлення до суду обвинувального акту.

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"Як засвідчили останні місяці, замість доведення належними та допустимими доказами своєї позиції щодо невинуватості Насірова, стороною захисту обрано шлях відкриття максимальної кількості кримінальних проваджень стосовно прокурорів, детективів та інших співробітників НАБ України щодо їх начебто неправомірних дій під час затримання, повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу Насірову", - зазначають у прокуратурі.

Так, йдеться у повідомленні, "безваріативність позиції Печерського районного суду з цього приводу, який, посилаючись на таке джерело права як лист ВССУ, зобов'язує вносити будь-які заяви до ЄРДР, подекуди із зазначенням заявника, який взагалі не звертався до правоохоронних органів, вилилась наразі у щонайменше 3 ухвали суду, за якими розпочато 3 кримінальних провадження стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України".

Разом з цим, вважають у САП, використовуючи інші форми судочинства, сторона захисту "вдається до спроб визнати дії Насірова законними рішенням адміністративного суду, який у строк до 05.08.2017 прийме рішення за позовом Насірова, який заявив його через особисту стурбованість нібито наявними суперечностями у законодавстві щодо повноважень голови ДФС, який згідно доводів адміністративного позову просто не може відмовити тим, хто звернувся із заявою про розстрочення і виконує церемоніальну функцію підписання рішення".

"Загальна картина протиправної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами від реалізації газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування", роботи цієї схеми, її прикриття через надання нескінченних розстрочень зі сплати податків операторам спільної діяльності майже завершена. Останньою крапкою проведеного досудового розслідування у низці кримінальних проваджень має стати екстрадиція Олександра Онищенка та оцінка його дій українським судом у сукупності з іншими особами, які брали участь у організованих останнім протиправних діях", - констатували у прокуратурі.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти. 27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли. 26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.