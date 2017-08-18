Антикорупційний суд може з’явитись до літа 2018 року - Ситник

Триває фінальна битва за Антикорупційний суд, який може з’явитись в Україні до літа 2018 року. Про це в інтерв’ю газеті "День" заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

«Результати діяльності НАБУ не матимуть сенсу, якщо не буде створений Антикорупційний суд. У мене із самого початку було переконання, що нам потрібен такий суд, і далі практика це лише підтвердила. Нам потрібна інституція, яка буде не тільки некорумпованою, а незалежною від інших форм впливу, насамперед політичного. Наразі триває фінальна битва за створення Антикорупційного суду. Рік тому в Адміністрації президента взагалі вважали, що він нам не потрібен. Згодом, під впливом українського суспільства і західних партнерів, це питання перетворилося на дискусію не про те, чи потрібен такий суд, а про те, чи буде це повністю самостійна структура чи окрема палата в діючих судах», - сказав Ситник.

Читайте такожЖодного втручання в роботу НАБУ з боку західних структур немає – Ситник

За словами директора НАБУ, дуже важливо, щоб уже восени цього року було ухвалене відповідне законодавство, яке б дозволило започаткувати процес створення Антикорупційного суду.

«Якщо законодавча база буде підготована, то до літа 2018 року такий суд може з’явитися», - сказав він.

Довідка УНІАН. Створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року. Відповідно до закону, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд.

Крім того, у меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF наголошується на тому, що антикорупційний суд має розпочати свою діяльність до кінця березня 2018 року.

1 лютого народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про створення Вищого антикорупційного суду, який розглядатиме справи Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Вища рада правосуддя 9 березня 2017 року затвердила консультативний висновок, в якому визнала законопроект №6011 про антикорупційні суди таким, що суперечить Конституції і не узгоджується з рядом законодавчих актів.

22 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що направить до Венеціанської комісії дві концепції щодо створення антикорупційного суду. За словами Парубія, стосовно створення антикорупційного суду відбувається гостра дискусія між різними позиціями: однією ґрунтовнішою, але довготривалою, і другою - щодо створення окремої палати суддів.

«Ми зможемо отримати думку найбільш авторитетної європейської інституції, яка надасть легітимності цьому процесу, - зазначив голова Верховної Ради. - Венеціанська комісія зніме політичний аспект, і тоді є впевненість на 99%, що це рішення пройде».