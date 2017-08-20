Директор НАБУ заявив про "повний саботаж" судами антикорупційних справ
За словами Ситника, із восьми десятків справ, які НАБУ та САП скерували до суду, розгляд кожної четвертої досі не розпочато.
Українські суди повністю саботують справи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив Радіо Свобода.
«Повний саботаж з боку судових органів. Це дійсно величезна проблема. Справи місяцями просто не слухаються в суді», - сказав він.
За словами Ситника, із восьми десятків справ, які НАБУ та САП скерували до суду, розгляд кожної четвертої досі не розпочато, та є лише поодинокі вироки, більшість яких стосуються другорядних учасників корупційних схем.
Читайте такожЖодного втручання в роботу НАБУ з боку західних структур немає – Ситник
«Єдиний вихід з цього всього, що нами вже було тисячу разів сказано, – це створення Антикорупційного суду, який буде це все слухати», - додав Ситник.
Довідка УНІАН. Створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року. Відповідно до закону, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд.
У меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF наголошується на тому, що антикорупційний суд має розпочати свою діяльність до кінця березня 2018 року.