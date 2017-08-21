Посадовці купили в "ДНР" обладнання для держшахти на Волині майже на 25 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України викрили посадовців, які за корупційним механізмом закупили на тимчасово окупованих територіях обладнання для державної шахти на Волині. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема встановлено, що один із керівників державного підприємства «Дирекція з будівництва об’єктів» вступив у змову із учасниками тендерних торгів на закупівлю обладнання для волинської шахти. Посадовець сформував конкурсні вимоги безпосередньо під конкретного постачальника, незважаючи на те, що устаткування технічно не відповідало проекту модернізації шахти.

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"Оперативники СБ України задокументували, що чиновник, який є уродженцем тимчасово окупованих територій, закупив у підприємства з так званої «ДНР» обладнання на майже двадцять п’ять мільйонів гривень. Для його адаптації під реальні потреби шахти було додатково витрачено шістсот тисяч гривень з державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що керівництво заводу-постачальника, який перереєстрований у Дніпропетровській області, надало завідомо неправдиві відомості щодо відсутності податкової заборгованості перед бюджетом, а власником підприємства є громадянин Росії.

Одному з очільників державного підприємства та керівнику конкурсних торгів, у рамках кримінального провадження, повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН раніше, Солом'янський районний суд Києва обрав трьом посадовцям "Укрзалізниці", яких підозрюють у зловживанні службовим становищем, запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів з носінням електронних браслетів.

Таким чином суд повністю задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурорами САП, про обрання запобіжних заходів колишньому заступнику голови «Укрзалізниці», директору одного з департаментів підприємства, заступнику директора однієї з філій «Укрзалізниці», які підозрюються у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).