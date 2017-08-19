Суд відправив під домашній арешт трьох чиновників "Укрзалізниці"

Солом'янський районний суд Києва обрав трьом посадовцям "Укрзалізниці", яких підозрюють у зловживанні службовим становищем, запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів з носінням електронних браслетів.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Facebook.

Згідно з повідомленням, суд ухвалив таке рішення вчора, 18 серпня.

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Таким чином суд повністю задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурорами САП, про обрання запобіжних заходів колишньому заступнику голови «Укрзалізниці», директору одного з департаментів підприємства, заступнику директора однієї з філій «Укрзалізниці», які підозрюються у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).

«Всім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю на строк 59 днів, а також покладено додаткові обов’язки, а саме - здати документи для виїзду за кордон, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання тощо», - повідомляє САП.

Зазначається, що наразі готуються клопотання про відсторонення від посад директора департаменту й заступника директора філії.

15 серпня детективи НАБУ повідомили вказаним особам про підозри.

Посадовців підозрюють у зловживанні службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України недоотримала 10,2 млн доларів доходу (станом на дату вчинення злочину - 97 млн грн).

За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, використовуючи службове становище та будучи членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту – колегіального органу «Укрзалізниці», уповноваженого на встановлення пільгових тарифних ставок на здійснення вантажних залізничних перевезень – застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторських організацій пільгові тарифні ставки на вантажні перевезення. Тобто посадовці визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умову не виконали, але пільга все одно була надана.