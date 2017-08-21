В Мін'юсті мільйонні зарплати чиновників відомства аргументували винагородою за виконану роботу

Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов пояснив той факт, що низка високопосадових чиновників відомства в травні-червні 2017 року одержали зарплати, розмір яких значно перевищив 1 млн грн, винагородою за виконану роботу. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час прес-конференції сьогодні в Києві.

«Це частина зарплатних винагород за виконану роботу. Від того, скільки він (чиновник) стягнув, він отримує певний відсоток», - зазначив заступник міністра.

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Народний депутат України від "Народного фронту" Андрій Помазанов заявив, що у минулому році було ухвалено нове законодавство, завдяки якому державна виконавча служба реформується.

«І завдяки цьому чим більше державний виконавець стягує в дохід держави, тим більше він заробляє... І ця винагорода ніяким чином не пов'язана з іншими напрямками діяльності Міністерства юстиції», - уточнив депутат.

Як повідомляв УНІАН, у розпорядження журналістів потрапив документ Мін'юсту, в якому вказані зарплати керівництва Департаменту державної виконавчої служби.

Згідно з цими даними, в 2017 році зарплату, яка сумарно перевищила 900 тис. грн, отримали: директор Департаменту Дмитро Поліщук - 1 807 121 грн (червень 2017); - заступник директора Департаменту Ірина Ярушевська - 1 815 441 грн (червень 2017); - головний державний виконавець Олексій Кузьменко - 2 305 977 грн (травень 2017); - головний державний виконавець Андрій Назаровець - 4 529 291 грн (червень 2017); - головний державний виконавець Іван Нещадим посилання - 1 518 337 грн (травень 2017), 7 343 682 (червень 2017); - головний державний виконавець Олександр Медведєв - 1 604 064 грн (червень 2017); - головний державний виконавець Інна Рубель - 1 050 627 (травень 2017); - старший державний виконавець Сергій Мурихін - 1 048 487 (травень 2017).

У документі також наголошується, що нині Міністерством юстиції опрацьовується питання змін до нормативно-правових актів щодо обмеження максимального розміру винагороди.