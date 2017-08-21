Журналісти оприлюднили захмарні зарплати чиновників Мін'юсту (документ)

Ряд високопоставлених чиновників Міністерства юстиції в травні-червні 2017 року отримали зарплати (включаючи винагороди), розмір яких значно перевищив мільйон гривень, як пише "Слово і діло".

У розпорядження журналістів потрапив документ Мін'юсту, в якому вказані зарплати керівництва Департаменту державної виконавчої служби.

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Згідно з даними міністерства, в 2017 році зарплату, сумарно перевищила 900 тис. гривень, отримали:

- директор Департаменту Дмитро Поліщук посилання - 1 807 121 грн (червень 2017);

- заступник директора Департаменту Ірина Ярушевська посилання - 1 815 441 грн (червень 2017);

- головний державний виконавець Олексій Кузьменко - 2 305 977 грн (травень 2017);

- головний державний виконавець Андрій Назаровець - 4 529 291 грн (червень 2017);

- головний державний виконавець Іван Нещадим посилання - 1 518 337 грн (травень 2017), 7 343 682 (червень 2017);

- головний державний виконавець Олександр Медведєв посилання - 1 604 064 грн (червень 2017);

- головний державний виконавець Інна Рубель посилання - 1 050 627 (травень 2017);

- старший державний виконавець Сергій Мурихін посилання - 1 048 487 (травень 2017).

У документі також наголошується, що нині Міністерством юстиції опрацьовується питання змін до нормативно-правових актів щодо обмеження максимального розміру винагороди.