Новий склад Верховної Ради

Регіони - 186 (41%) БЮТ - 129 (29%) Наша Україна - 81 (18%) Соціалісти- 33 (7%) Комуністи - 21 (5%)

Список народних депутатів України від Партії регіонів (34,14% голосів виборців - 186 мандатів): 1. ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович 2. КАРПАЧОВА Ніна Іванівна 3. СКУДАР Георгій Маркович 4. ЧОРНОВІЛ Тарас В’ячеславович 5. БОГУСЛАЄВ Вячеслав Олександрович 6. БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна 7. АХМЕТОВ Рінат Леонідович 8. ТИХОНОВ Віктор Миколайович 9. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ Юхим Леонідович 10. КОЛЕСНІКОВ Борис Вікторович 11. КУШНАРЬОВ Євгеній Петрович 12. АЗАРОВ Микола Янович 13. РИБАК Володимир Васильович 14. КЛЮЄВ Андрій Петрович 15. ХОМУТИННІК Віталій Юрійович 16. ЛИТВИНОВ Леонід Федорович 17. ЯНКОВСЬКИЙ Микола Андрійович 18. ЛАНДИК Валентин Іванович 19. ЄФРЕМОВ Олександр Сергійович 20. ТАБАЧНІК Яків Піневич 21. ПРИГОДСЬКИЙ Антон Вікентійович 22. ДЖАРТИ Василь Георгійович 23. СТОЯН Олександр Миколайович 24. ХАРА Василь Георгійович 25. ТУРМАНОВ Віктор Іванович 26. ЛУКАШ Олена Леонідівна 27. КІВАЛОВ Сергій Васильович 28. ДЕЙЧ Борис Давидович 29. КОСТУСЄВ Олексій Олексійович 30. ПОТАПОВ Василь Іванович 31. БІЛИЙ Олексій Петрович 32. САВЧУК Олександр Володимирович 33. БАХТЕЄВА Тетяна Дмитрівна 34. КИСЕЛЬОВ Василь Олексійович 35. ЦАРЬОВ Олег Анатолійович 36. ПЕТРОВ Борис Федорович 37. ГОРБАЛЬ Василь Михайлович 38. ШКІРЯ Ігор Миколайович 39.КЛІМОВ Леонід Михайлович 40. КРУГЛОВ Микола Петрович 41. САФІУЛЛІН Равіль Сафович 42. БЛИЗНЮК Анатолій Михайлович 43. ПРАСОЛОВ Ігор Миколайович 44. ПЕКЛУШЕНКО Олександр Миколайович 45. ПРОКОПЕНКО Віктор Євгенович 46. КИРИЧЕНКО Людмила Федорівна 47. СУЛКОВСЬКИЙ Павло Гнатович 48. МАКЕЄНКО Володимир Володимирович 49. ТУЛУБ Сергій Борисович 50. ПАВЛЕНКО Едуард Іванович 51. ГУМЕНЮК Ігор Миколайович 52. КОЛОЦЕЙ Юрій Олександрович 53. ЛЄЩИНСЬКИЙ Олександр Олегович 54. ЛАНДІК Володимир Іванович 55. ПРУТНІК Едуард Анатолійович 56. ДЖИГА Микола Васильович 57. МОМОТ Сергій Васильович 58. САМОЙЛЕНКО Юрій Павлович 59. ВІЛКУЛ Олександр Юрійович 60. БЕВЗЕНКО Валерій Федорович 61. КОРЖ Павло Петрович 62. КЛЮЄВ Сергій Петрович 63. СВЯТАШ Дмитро Володимирович 64. МАЛИШЕВ Володимир Степанович 65. ЛАРІН Сергій Миколайович 66. МАЛЬЦЕВ Володимир Олександрович 67. КЛИМЕЦЬ Павло Анатолійович 68. ПРИТИКА Дмитро Микитович 69. СУХИЙ Ярослав Михайлович 70. КИЙ Сергій Вікторович 71. КОРЖЕВ Анатолій Леонідович 72. АРКАЛЛАЄВ Нуруліслам Гаджиевич 73. ЯРОЩУК Володимир Іванович 74. ВОРОПАЄВ Юрій Миколайович 75. ВАСИЛЬЄВ Олександр Андрійович 76. ДОБКІН Михайло Маркович 77. ВЕЧЕРКО Володимир Миколайович 78. ВЕРНИДУБОВ Іван Васильович 79. ГЄЛЛЄР Євгеній Борисович 80. СІВКОВИЧ Володимир Леонідович 81. БОНДАРЕНКО Віктор Вікторович 82. САНДЛЕР Дмитро Михайлович 83. СЕЛІВАРОВ Андрій Борисович 84. МЕЛЬНИК Станіслав Анатолійович 85. ЧЕРТКОВ Юрій Дмитрович 86. СЛАУТА Віктор Андрійович 87. ОРЛОВ Андрій Вікторович 88. САЛАМАТІН Дмитро Альбертович 89. ДАРДА Олександр Панасович 90. ЯНУКОВИЧ Віктор Вікторович 91. ЛЕЛЮК Олексій Володимирович 92. КОЗАК Володимир Васильович 93. ДЕМЯНКО Микола Іванович 94. СМІТЮХ Григорій Євдокимович 95. СКУБАШЕВСЬКИЙ Станіслав Валеріанович 96. ПІСКУН Святослав Михайлович 97. ЛИСОВ Ігор Володимирович 98. КУКОБА Анатолій Тихонович 99. ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович 100. САМОФАЛОВ Геннадій Григорович 101. БОНДИК Валерій Анатолійович 102. МАТВІЙЧУК Едуард Леонідович 103. ТЕДЕЄВ Ельбрус Сосланович 104. САРАТОВ Валерій Володимирович 105. БОРТ Віталій Петрович 106. ГЕРМАН Ганна Миколаївна 107. КАЛЬНІЧЕНКО Ігор Вікторович 108. ЛІСІН Микола Павлович 109. БУРЛАКОВ Павло Миколайович 110. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ Микола Владиславович 111. РИМАРУК Олександр Іванович 112. ЧЕЧЕТОВ Михайло Васильович 113. ПЛОТНІКОВ Олексій Віталійович 114. БРОННІКОВ Володимир Костянтинович 115. КОМАР Микола Степанович 116. КОРСАКОВ Олексій Якович 117. ЗАСУХА Тетяна Володимирівна 118. ЖУРАВКО Олексій Валерійович 119. КОВАЛЬОВА Юлія Вікторівна 120. ПАНАСОВСЬКИЙ Олег Григорович 121. ДЕМЬОХІН Володимир Анатолійович 122. АНТЕМЮК Анатолій Дмитрович 123. МІРОШНИЧЕНКО Юрій Романович 124. МИРОНЕНКО Михайло Іванович 125. БОНДАРЕНКО Олена Анатоліївна 126. АНТИПЕНКО Ірина Вікторівна 127. ІЛЛЯШОВ Григорій Олексійович 128. ПШОНКА Артем Вікторович 129. ШЕНЦЕВ Дмитро Олексійович 130. ПЄХОТА Володимир Юлійович 131. ІСАЄВ Леонід Олексійович 132. ПИСАРЧУК Петро Іванович 133. ЛУК’ЯНОВ Владислав Валентинович 134. НАКОНЕЧНИЙ Володимир Леонтієвич 135. ЛАПІН Євген Васильович 136. СИНИЦЯ Артем Миколайович 137. ФЕСЕНКО Леонід Іванович 138. ЗУБАНОВ Володимир Олександрович 139. КОЖАРА Леонід Олександрович 140. ЩЕРБАНЬ Артем Володимирович 141. ЄВТУХОВ Василь Іванович 142. КАЛЕТНІК Григорій Миколайович 143. МЕЛЬНИК Петро Володимирович 144. ЧЕРНОМОРОВ Олександр Миколайович 145. КОЗАКОВ Ігор Володимирович 146. МАНЬКОВСЬКИЙ Григорій Володимирович 147. ЦАПЮК Степан Кирилович 148. РОМАНЮК Микола Прокопович 149. ЛЕДИДА Олександр Олександрович 150. ПАЧЕСЮК Сергій Никонович 151. САЛИГІН Васілій Вікторовіч 152. БОНДАР Володимир Олексійович 153. ЯДУХА Василь Степанович 154. СЛОБОДЯНЮК Володимир Йосипович 155. БЕРТАШ Василь Михайлович 156. ГОРБАТЮК Анатолій Олексійович 157. РАДЗІЄВСЬКИЙ Олексій Васильович 158. ЛИЧУК Володимир Іванович 159. МУЦ Орест Павлович 160. ГУСАРОВ Сергій Миколайович 161. КАЛАШНІКОВ Олег Іванович 162. БОЛДИРЄВ Юрій Олександрович 163. ПЕТРОСОВ Валерій Альбертович 164. КАРАКАЙ Юрій Васильович 165. ГРИЦАК Василь Миколайович 166. ЗАБЛОЦЬКИЙ Віталій Петрович 167. КОВАЛЕВСЬКА Юлія Сергіївна 168. КАЛЮЖНИЙ Віталій Анатолійович 169. НЕТЕЦЬКА Олена Анатоліївна 170. КРАВЦОВ Олександр Олегович 171. КОНДРАТЬЄВА Тетяна Василівна 172. КОРЖ Віктор Петрович 173. ПОПЕСКУ Іван Васильович 174. ЗВАРИЧ Ігор Теодорович 175. ЗАБАРСЬКИЙ Владислав Валерійович 176. МАТЮХА Валерія Валеріївна 177. БІБА Василь Тимофійович 178. АНДРОС Сергій Олександрович 179. КОЛЕСНІЧЕНКО Вадим Васильович 180. ЧМИР Юрій Павлович 181. КОЗУБ Олександр Андрійович 182. МАЙБОРОДА Сергій Федотович 183. ІВАНОВ Володимир Михайлович 184. ЦЮРКО Петро Іванович 185. ЗАЦ Олександр Вікторович 186. ПІНЧУК Андрій Павлович Список народних депутатів України від Блоку Юлії Тимошенко (22,29% - 129 мандатів): 1. ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна 2. ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович 3. ТОМЕНКО Микола Володимирович 4. ОНОПЕНКО Василь Васильович 5. ШЕВЧЕНКО Андрій Віталійович 6. ЛУК’ЯНЕНКО Левко Григорович 7. ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій Омелянович 8. КУРИЛО Віталій Семенович 9. ПЕТРУК Микола Миколайович 10. СУСЛОВ Євгеній Іванович 11. БІЛОРУС Олег Григорович 12. ФЕДОРЧУК Ярослав Петрович 13. ШКІЛЬ Андрій Васильович 14. ВОЛИНЕЦЬ Михайло Якович 15. СЕМИНОГА Анатолій Іванович 16. ТЕРЬОХІН Сергій Анатолійович 17. САС Сергій Володимирович 18. ТАРАН Віктор Васильович 19. ЗУБОВ Валентин Сергійович 20. КИРИЛЬЧУК Євген Іванович 21. ШЕВЧУК Сергій Володимирович 22. ЯВОРІВСЬКИЙ Володимир Олександрович 23. ЧИЧКОВ Валерій Михайлович 24. ЛЕВЦУН Володимир Іванович 25. КОЖЕМ’ЯКІН Андрій Анатолійович 26. ЛЯШКО Олег Валерійович 27. ГУБСЬКИЙ Богдан Володимирович 28. КАЛЬЧЕНКО Валерій Михайлович 29. МОСТІПАН Уляна Миколаївна 30. ОЛІЙНИК Володимир Миколайович 31. ШВЕЦЬ Віктор Дмитрович 32. АНТИПОВ Олег Миколайович 33. ВОРОТНЮК Ігор Борисович 34. КОРЖ Віталій Терентійович 35. ШЛЕМКО Дмитро Васильович 36. КУРПІЛЬ Степан Володимирович 37. БУРЯК Сергій Васильович 38. ДЕРЕВЛЯНИЙ Василь Тимофійович 39. СУШКЕВИЧ Валерій Михайлович 40. ПЕТРЕНКО Вадим Михайлович 41. ВАСАДЗЕ Таріел Шакрович 42. ДАНІЛОВ Олексій Мячеславович 43. ФЕЛЬДМАН Олександр Борисович 44. ВЕРЕВСЬКИЙ Андрій Михайлович 45. БАГРАЄВ Микола Георгійович 46. НЕМИРЯ Григорій Михайлович 47. СІГАЛ Євген Якович 48. ЛУЦЬКИЙ Максим Георгійович 49. ЗАБЗАЛЮК Роман Омелянович 50. ПОЛОХАЛО Володимир Іванович 51. ОСИКА Сергій Григорович 52. ГАСЮК Петро Петрович 53. КОВЗЕЛЬ Микола Олегович 54. СІДЕЛЬНИК Іван Іванович 55. ШЕПЕЛЕВ Олександр Олександрович 56. ЛУК’ЯНЧУК Руслан Валерійович 57. МІЩЕНКО Сергій Григорович 58. ЛОГВИНЕНКО Олексій Степанович 59. ЗУБЕЦЬ Михайло Васильович 60. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Василь Іванович 61. СКИБІНЕЦЬКИЙ Олександр Матвійович 62. ЖЕВАГО Костянтин Валентинович 63. ВЕРШИНІНА Інга Станіславівна 64. ЗУБИК Володимир Володимирович 65. КУРОВСЬКИЙ Іван Іванович 66. ПОРТНОВ Андрій Володимирович 67. КЕМЕНЯШ Олександр Михайлович 68. ЄДІН Олександр Йосипович 69. БУРЯК Олександр Васильович 70. КИРИЛЕНКО Іван Григорович 71. КРЮЧКОВ Дмитро Васильович 72. КОСТЕНКО Павло Іванович 73. ЛЕБЕДЄВ Павло Валентинович 74. АБДУЛЛІН Олександр Рафкатович 75. ПИСАРЕНКО Валерій Володимирович 76. МАКІЄНКО Володимир Петрович 77. КРУК Юрій Борисович 78. РИБАКОВ Ігор Олександрович 79. КОРОЛЕВСЬКА Наталія Юріївна 80. ТОЛСТЕНКО Володимир Леонідович 81. СЕНЧЕНКО Андрій Віленович 82. ШИШКІНА Зоя Леонідівна 83. КРАВЧУК Петро Костянтинович 84. ТРИНДЮК Юрій Григорович 85. ГЛАДІЙ Михайло Васильович 86. ОЛІЙНИК Святослав Васильович 87. ЧЕПИНОГА Віталій Михайлович 88. ЛАБУНСЬКА Анжеліка Вікторівна 89. БОНДАРЕНКО Олена Федорівна 90. ТКАЧЕНКО Володимир Володимирович 91. ШАМАНОВ Валерій Вікторович 92. ВИДРІН Дмитро Гнатович 93. ЗОЗУЛЯ Руслан Петрович 94. ШАГО Євген Петрович 95. КУРЕННОЙ Володимир Костянтинович 96. СЕРБІН Юрій Сергійович 97. БОРЗИХ Олександр Іванович 98. БУДЖЕРАК Олександр Олександрович 99. СИВУЛЬСЬКИЙ Микола Іванович 100. КУЗЬМЕНКО Петро Павлович 101. ПАШИНСЬКИЙ Сергій Володимирович 102. ПЄРЄДЄРІЙ В’ячеслав Григорович 103. НАДОША Олег Володимирович 104. СКУБЕНКО Володимир Петрович 105. ЧУДНОВСЬКИЙ Віталій Олегович 106. СІНЧЕНКО Сергій Григорович 107. ГЛУСЬ Степан Карлович 108. ПОТІМКОВ Сергій Юрійович 109. РАДКОВСЬКИЙ Олег Володимирович 110. БІРЮК Лев Васильович 111. СТАСІВ Любов Володимирівна 112. КОРНІЙЧУК Євген Володимирович 113. ЛУКАШУК Олег Григорович 114. ДЕНІСОВА Людмила Леонтіївна 115. КОВТУНЕНКО Олександр Володимирович 116. ПОЛІЩУК Сергій Володимирович 117. ЄРЕСЬКО Ігор Геннадійович 118. ВІТЕНКО Олена Андріївна 119. ЗІМІН Євген Ігорович 120. ДОНЧАК Володимир Андрійович 121. КАМЧАТНИЙ Валерій Григорович 122. КОНСТАНТИНОВ Євген Семенович 123. ЗАМКОВЕНКО Микола Іванович 124. БОДНАР Ольга Борисівна 125. РЯБЕКА Олександр Григорович 126. ОДАРЧЕНКО Юрій Віталійович 127. ЖИДЕНКО Ігор Григорович 128. РАДОВЕЦЬ Арнольд Анатолійович 129. ШУСТІК Олена Юріївна Список народних депутатів України від блоку “Наша Україна( 13,95% - 81 мандат): 1. ЄХАНУРОВ Юрій Іванович 2. КІНАХ Анатолій Кирилович 3. ТАРАСЮК Борис Іванович 4. ГЕРАСИМ’ЮК Ольга Володимирівна 5. ЛИЖИЧКО Руслана Степанівна 6. КИРИЛЕНКО В’ячеслав Анатолійович 7. ЛЯПІНА Ксенія Михайлівна 8. КАТЕРИНЧУК Микола Дмитрович 9. КНЯЗЕВИЧ Руслан Петрович 10. ГРИГОРОВИЧ Лілія Степанівна 11. СТРЕТОВИЧ Володимир Миколайович 12. МАТВІЄНКО Анатолій Сергійович 13. ОНІЩУК Микола Васильович 14. ТАНЮК Леонід (Лесь) Степанович 15. БЕСПАЛИЙ Борис Якович 16. КЛЮЧКОВСЬКИЙ Юрій Богданович 17. КУЙБІДА Василь Степанович 18. ОРОБЕЦЬ Юрій Миколайович 19. БІЛОЗІР Оксана Володимирівна 20. МАЙКО Віталій Іванович 21. МАРТИНЕНКО Микола Володимирович 22. ПАВЛЕНКО Юрій Олексійович 23. БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович 24. КОВАЛЬ В’ячеслав Станіславович 25. ІВЧЕНКО Олексій Григорович 26. ЗВАРИЧ Роман Михайлович 27. ПРОКОПОВИЧ Наталія Володимирівна 28. ДОВГИЙ Станіслав Олексійович 29. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Леонід Михайлович 30. ГІРНИК Євген Олексійович 31. УДОВЕНКО Геннадій Йосипович 32. ПОЛЯЧЕНКО Володимир Аврумович 33. ПОРОШЕНКО Петро Олексійович 34. ШПИГ Федір Іванович 35. ЛЕВЧЕНКО Катерина Борисівна 36. ГУРЕЄВ Василь Миколайович 37. БОНДАР Олександр Миколайович 38. МАРУЩЕНКО Володимир Станіславович 39. ЛАНОВИЙ Володимир Тимофійович 40. ЮЩЕНКО Петро Андрійович 41. ТРЕТЬЯКОВ Олександр Юрійович 42. ПОЛЯНЧИЧ Михайло Михайлович 43. ГОЛОВАТИЙ Сергій Петрович 44. ВОЛКОВ Олександр Анатолійович 45. ДЖЕМІЛЄВ Мустафа 46. МОЙСИК Володимир Романович 47. КУЧЕРЕНКО Олексій Юрійович 48. В’ЯЗІВСЬКИЙ Володимир Михайлович 49. ЖЕБРІВСЬКИЙ Павло Іванович 50. КЕЛЕСТИН Валерій Васильович 51. ЧОРНОВОЛЕНКО Олександр Віленович 52. ГНАТЕНКО Лев Миколайович 53. ОДАЙНИК Микола Миколайович 54. КОРОЛЬ Віктор Миколайович 55. АРТЕМЕНКО Юрій Анатолійович 56. АРЖЕВІТІН Станіслав Михайлович 57. БОРИСОВ Валерій Дмитрович 58. ГОРОШКЕВИЧ Олександр Сергійович 59. КЕНДЗЬОР Ярослав Михайлович 60. ЗАПЛАТИНСЬКИЙ Володимир Михайлович 61. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр Олександрович 62. ЯКОВИНА Микола Михайлович 63. РУЖИЦЬКИЙ Антон Матвійович 64. ДОВГИЙ Тарас Олексійович 65. ЗЕЙНАЛОВ Едуард Джангірович 66. ФЕДУН Олексій Леонідович 67. ГУМЕНЮК Олег Іванович 68. ЖВАНІЯ Давид Важаєвич 69. ЛОПУШАНСЬКИЙ Андрій Ярославович 70. КРІЛЬ Ігор Іванович 71. ЧУБАРОВ Рефат Абдурахманович 72. КАРПУК Володимир Георгійович 73. ПОЖИВАНОВ Михайло Олександрович 74. СОКИРКО Микола Васильович 75. БОГАШЕВА Наталія Владиславівна 76. ТОПОЛОВ Віктор Семенович 77. ШКРІБЛЯК Анатолій Васильович 78. КРУЦЬ Микола Федорович 79. ШКУТЯК Зіновій Васильович 80. ДАВИМУКА Степан Антонович 81. СТАШЕВСЬКИЙ Станіслав Телісфорович Список народних депутатів України від Соціалістичної партії України( 5,69% - 33 мандати): 1. МОРОЗ Олександр Олександрович 2. СЕМЕНЮК Валентина Петрівна 3. НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович 4. СПОДАРЕНКО Іван Васильович 5. ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ Сергій Васильович 6. ВІНСЬКИЙ Йосип Вікентійович 7. БОКИЙ Іван Сидорович 8. БОЙКО Володимир Семенович 9. ДЕРКАЧ Андрій Леонідович 10. МАЛИНОВСЬКИЙ Олексій Петрович 11. БУЛЬБА Степан Степанович 12. ЦУШКО Василь Петрович 13. КУНЧЕНКО Олексій Петрович 14. РУДЬКОВСЬКИЙ Микола Миколайович 15. ГОНЧАРОВ Михайло Олександрович 16. ГАРМАШ Галина Федорівна 17. ВОЛГА Василь Олександрович 18. МЕНДУСЬ Ярослав Петрович 19. БУГАЄЦЬ Анатолій Олександрович 20. БАРАНІВСЬКИЙ Олександр Петрович 21. БОНДАРЧУК Іван Миколайович 22. СІЛЬЧЕНКО Василь Андрійович 23. САДОВИЙ Микола Ілліч 24. МОРДОВЕЦЬ Леонід Михайлович 25. МАТВІЄНКОВ Сергій Анатолійович 26. ЧУКМАСОВ Сергій Олександрович 27. ТАРАСОВ Володимир Володимирович 28. ШИБКО Віталій Якович 29. ФІЛІНДАШ Євген Васильович 30. ПОЛЯКОВ Василь Леонідович 31. КУЗЬМЕНКО Сергій Леонідович 32. ДАНІЛІН Микола Олексійович 33. ЧМИРЬ Сергій Михайлович Список народних депутатів України від Комуністичної партії України ( 3,66% - 21 мандат): 1. СИМОНЕНКО Петро Миколайович 2. МАРТИНЮК Адам Іванович 3. ГЕРАСИМОВ Іван Олександрович 4. САМОЙЛИК Катерина Семенівна 5. ПАРУБОК Омелян Никонович 6. ЗАКЛУННА-МИРОНЕНКО Валерія Гавриїлівна 7. ГОЛУБ Олександр Володимирович 8. МАТВЄЄВ Валентин Григорович 9. ТКАЧЕНКО Олександр Миколайович 10. ЦИБЕНКО Петро Степанович 11. КРАВЧЕНКО Микола Васильович 12. НАЛИВАЙКО Анатолій Михайлович 13. КІЛІНКАРОВ Спірідон Павлович 14. АЛЕКСЄЄВ Ігор Вікторович 15. БОРЩЕВСЬКИЙ Віктор Валентинович 16. МАРМАЗОВ Євген Васильович 17. АЛЕКСАНДРОВСЬКА Алла Олександрівна 18. ПОНОМАРЕНКО Георгій Григорович 19. ГРАЧ Леонід Іванович 20. ОПЛАЧКО Володимир Миколайович 21. БАБУРІН Олексій Васильович Як передає кореспондент УНІАН, ці списки зачитав 10 квітня голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ на засіданні ЦВК.

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