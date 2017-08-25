Право України на повноцінне членство в НАТО не може ставитися під питання - екс-заступник генсека Альянсу

Колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу в інтерв'ю DW заявив, що Україна має продовжувати проводити оборонні реформи, тренування та програми модернізації задля наближення до стандартів НАТО.

Вершбоу зазначив, що говорячи про далеку перспективу, у НАТО вже не раз казали, що Україна одного дня зможе здобути членство, якщо досягне критеріїв та за умови згоди усіх союзників.

“Думаю, це радше питання далекої, ніж близької перспективи, але гадаю, що союзники погоджуються з тим, що право України на повноцінне членство не може ставитися під питання. Торік у НАТО погодили суттєво посилити співпрацю з Україною відповідно до Комплексного пакету допомоги, який схвалили на Варшавському саміті. Думаю, що перевагою стала постійна присутність радників НАТО в Україні, участь України у маневрах та тренуваннях НАТО та, звичайно, те, що багато членів НАТО на чолі з США надають пряме сприяння та вишколюють Збройні сили України", - зазначив Вершбоу.

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"Тож НАТО і члени Альянсу розбудували дуже глибоке партнерство з Україною, яке приносить плоди у тому, що стосується ефективності бойової підготовки українських сил, у тому числі й тих, що перебувають на лінії зіткнення на Донбасі. І є можливості робити ще більше, але у межах існуючих рамок: Комплексний пакет допомоги покриває усі ключові сфери партнерства, і тут питання в тому, щоби ці можливості використовувати”, - переконаний він.

Вершбоу відмітив, що присутність бійців з низки країн НАТО під час урочистостей з нагоди 26 річниці незалежності України була більше, ніж символічним жестом.

“Це конкретна демонстрація відданості членів НАТО (і не лише тих, що були представлені, але всіх членів НАТО) незалежності та суверенітету України. Сигнал того, що Захід не прийме російських амбіцій із відновлення гегемонії на колишньому радянському просторі, і того, що ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України із самозахисту, збереження незалежності та повернення окупованих Росією територій”, - завершив Вершбоу.