Військовий парад у Києві: разом з українцями Хрещатиком крокували бійці з армій країн-союзників (фоторепортаж)

На Хрещатику у центрі Києва з нагоди 26-ї річниці незалежності України відбулося урочисте проходження військ.

Як передає кореспондент УНІАН, у параді брали участь учасники та ветерани антитерористичної операції, ліцеїсти та курсанти вищих військових закладів.

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Також Хрещатиком крокували зведений батальйон Сухопутних військ України, морські піхотинці, високомобільні десантні війська, воїни-танкісти, бійці Сил спеціальних операцій, розвідники, воїни-зв'язківці, військовослужбовці Національної гвардії, прикордонники, зведений підрозділ Служби безпеки України та військовослужбовці Окремого полку президента України.

Разом з ними головною вулицею столиці пройшли військовослужбовці армій країн-партнерів України: Канади, Естонії, Грузії, Великої Британії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії та США.

Окрім того, в параді взяли участь військовослужбовці спільної Литовсько-польсько-української бригади та зведений оркестр Нацгвардії України.