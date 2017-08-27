Україна поки не готова вступити до НАТО - Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що країна поки не готова вступити до НАТО, а альянс поки не готовий її прийняти. Про це Волкер розповів в інтерв'ю каналу «Прямий».

«США, ЄС, Росія — всі повинні розуміти, що Україна — незалежна держава. Ніхто не може говорити, коли їй вступити в НАТО. Але це не означає, що Україна близька до того, щоб отримати запрошення для вступу в НАТО. Цей процес займає багато часу», — зазначив Вокер.

Читайте такожВолкер: тривале припинення вогню повинно стати першим кроком до відновлення суверенітету України

Він також підкреслив, що в країні необхідно провести якісні реформи, перед тим як постане питання про приєднання України до НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що країна досягне членства в ЄС і НАТО.