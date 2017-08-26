Порошенко обіцяє, що Україна відповідатиме критеріям для членства в ЄС та НАТО

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна відповідатиме критеріям, необхідним для членства в ЄС та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час урочистостей з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців сьогодні в Києві.

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«Впевнений в тому, що і в подальшому ми можемо розрахувати на таку саму координацію та взаємодію з боку СКУ зусиль нашої держави із захисту суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави і реалізації наших амбіційних європейських і євроатлантичних цілей, бо окремі політики в середині країни та за її межами також не вірять, що ми отримаємо і перспективу членства в ЄС, і перспективу членства в НАТО», - заявив він.

«Ми подолаємо ці бар’єри, ми змінимо країну. Україна буде відповідати тим критеріям, які необхідні для того, щоб подавати заявку на членство (в ЄС та НАТО – УНІАН). Ми продовжимо наш європейський та євроатлантичний шлях», - додав президент.