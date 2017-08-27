Депутата обурило позначення Криму правозахисниками Freedom House

Одна з найвідоміших правозахисних організацій Freedom House на карті прикріпила Крим Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат від БПП Володимир Ар'єв.

"Особливий цинізм ситуації додає назва доповіді - "Подвійні загрози глобальній демократії". Це не вперше Freedom House потурає російським окупантам", - йдеться у його повідомленні.

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Так, минулого року Ар'єв помітив таку ж ганьбу на мапі в англійському соборі у Солсбері. Тоді, за словами нардепа, цинізму додало розташування монітора з "російським" Кримом за три метри від оригіналу Магна Карти - першого в Європі біллю про права.

"У соборі я написав скаргу, але хтось у Freedom House продовжує наполягати на тому що вони, на жаль, виправдовують це грубе порушення міжнародного права", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Freedom House у лютому своє чергове дослідження проілюструвала картою, на якій Крим не відноситься до території України.