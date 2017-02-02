Freedom House зобразила Україну без Криму (фото)

Відповідний матеріал оприлюднено на сторінці Freedom House Ukraine у Facebook.

Так, Крим на інфографіці зображений синім кольором, як територія «несвободи».

Уся інша частина України при цьому має жовтий колір, яким позначені території з рейтингом «частково вільна».

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«Україна, як і у 2016-ому, отримала оцінку 3 (за шкалою від 1 до 7, де 7 - найгірший показник), та має рейтинг "частково вільна"», – повідомляє організація.

У вкладеному до посту у Facebook повному тексті звіту Крим згадується лише раз в передісторії до поточної ситуації в країні як окупована частина України: «Україна продовжує оговтуватися від безладдя, що супроводжувало відсторонення Віктора Януковича з поста президента у 2014 році, а також пов’язаної з цим кризи, спровокованої окупацією Росією Криму і військовою підтримкою сепаратистів на Донбасі, що на сході України».

Водночас пізніше Freedom House Ukraine на своїй сторінці у Facebook пояснила ситуацію з зображенням на карті Криму іншим кольором, ніж уся Україна.

"Freedom House не оцінює територію Криму як частину Росії. Колір на мапі показує стан свобод в країні чи на певній території. Зокрема, якщо країна/територія є "Вільною (1,0 – 2,5 балів)" - вона позначена зеленим кольором. Якщо є "Частково вільною (3,0 – 5,0 балів)" - позначена жовтим кольором. Якщо ж є "Невільною (5,5 – 7,0 балів)" - фіолетовим", - пояснили в організації.

"У новому звіті "Свобода в світі 2017" Україна має 3.0 у рейтингу свобод, у той час як ситуація у Криму з рівнем політичних прав та громадянських свобод є набагато гіршою. Крим має рейтинг 6.5, на жаль. Тому вони позначені різними кольорами", - додали у Freedom House.