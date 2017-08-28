Відносини між США і Росією залежать від вирішення кризи на Донбасі – Волкер

Відносини між США і Росією є важливими, проте вони будуть зіпсовані, якщо не буде знайдено рішення кризи в Україні.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, передає «Еспресо ТБ».

Волкер зазначив, що політика Росії щодо Донбасу не призведе до чогось доброго.

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"Росія розплачується за присутність на Донбасі санкціями і політично", - сказав він.

За словами дипломата, при збереженні нинішнього стану справ ситуація буде погіршуватися, і в підсумку дипломатичні та економічні відносини з Росією будуть заморожені. Крім того, Волкер заявив, що ситуація на Донбасі не поліпшується.

"Є, можливо, відчуття, що конфлікт сам по собі стає гірше і продовжить ставати гірше до тих пір, поки ми не зробимо що-небудь", - сказав Волкер.