Спецпредставник США про летальну зброю для України: рішення буде за президентом

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає питання надання Україні летального зброї.

Про це повідомив спецпредставник США щодо України Курт Волкер, передає «Ліга» з посиланням на Financial Times.

"Продовжує чи ні адміністрація Трампа політику адміністрації Обами? Поки немає нової політики. Але розмови ведуться на дуже високому рівні і люди ставляться до цього дуже серйозно. Звичайно, рішення буде за президентом", - сказав він.

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"Там, певно, зростає відчуття, що сам конфлікт насправді стає все гірше, і що він буде продовжувати погіршуватися, якщо ми нічого не зробимо", - додав Вокер.

Про перспективу російсько-американських відносин, якщо не буде знайдено рішення українського питання, Волкер сказав, що "відносини між Росією і США важливі, але вони будуть покалічені цією проблемою в Україні".