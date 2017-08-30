Димінський не зможе сховатися за кордоном у разі доведення його провини - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що почесний президент футбольного клубу «Карпати» Петро Димінський не зможе сховатися за кордоном в разі доведення його провини у здійсненні дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сказав журналістам після церемонії вручення сертифікатів на отримання житла військовослужбовцям Національної гвардії України.

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"По Димінському, шановні колеги, я хочу сказати, що в Україні всі рівні перед законом, і олігархи, і робітники. Тому, я маю переконання, що у випадку, коли слідство доведе провину Димінського, він буде відповідати перед законом і не зможе сховатися за кордоном", - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. У той же час родичі загиблої стверджують, що за кермом перебував сам Димінський.

22 серпня радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко повідомив, що Димінського викликають на допит 23 серпня. Йому офіційно вручили повістку на допит і попередили, що запропонують здати зразок ДНК слідчому.

Втім, за словами Геращенка, Димінський, який мав статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що зараз не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести ряд слідчих дій.

«Я абсолютно чітко заявляю про те, що чоловік, який заявив, що він був водієм, за кермом на той момент не був. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо», - сказав генпрокурор.

Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.