На Львівщині в ДТП з машиною власника ФК "Карпати" загинула жінка (відео)

У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Львівської області.

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Зокрема, встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 15.00 на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня, Яворівського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 43-річний львів’янин, скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 31-річної жительки одного з сіл Яворівського району.

Внаслідок отриманих травм жінка-водій померла на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Водночас видання Zaxid.net повідомляє, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом автомобіля «Мерседес».