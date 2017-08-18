На Львівщині в ДТП з машиною власника ФК "Карпати" загинула жінка (відео)
Загибла жінка була за кермом машини, з якою зіткнувся Mercedes Димінського.
У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Львівської області.
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Зокрема, встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра».
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 15.00 на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня, Яворівського району.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 43-річний львів’янин, скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 31-річної жительки одного з сіл Яворівського району.
Внаслідок отриманих травм жінка-водій померла на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Водночас видання Zaxid.net повідомляє, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.
Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом автомобіля «Мерседес».