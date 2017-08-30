Порошенко закликав Конгрес США надати Україні оборонне озброєння

20:15, 30 серпня 2017
Політика
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Петро Порошенко також висловив вдячність за провідну роль Конгресу США у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Петро Порошенко провів зустріч із делегацію Конгресу США / фото president.gov.ua

Петро Порошенко також закликав розглянути можливість збільшення асигнувань на програми безпекової допомоги Українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного характеру, а також лікування та реабілітацію українських військовослужбовців. 

Про це йдеться під час зустрічі глави держави із делегацію Конгресу США

Петро Порошенко висловив вдячність за провідну роль Конгресу США у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, він відзначив прихильну позицію представників Комітету з питань асигнувань у питанні виділення коштів на програми підтримки України у проекті бюджету США на 2018 рік.

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Члени Конгресу запевнили, що продовжуватимуть політично та фінансово підтримувати Україну у її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності, а також реформаторські зусилля української влади.

Президент України також висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, спрямованих на офіційне визнання США Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу.

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