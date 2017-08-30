Порошенко переконаний, що Україна буде успішною та стане членом ЄС

Президент Петро Порошенко переконаний, що Україна стане успішною країною і буде членом Європейського Союзу.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Львівської області на урочистостях з нагоди відкриття новозбудованої Наварійської загальноосвітньої школи-гімназії І-ІІІ ступенів.

«Наші спільні зусилля приведуть до того, що Україна буде членом ЄС, і це станеться тому, що ми, в першу чергу, в це віримо. І ми разом змінюємо державу. Робимо Україну успішною», - наголосив Порошенко.

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Водночас, він зауважив, що є ті, хто не вірять в успіх України. «Так само, як вони не вірили, коли я говорив, що ми ратифікуємо Угоду про асоціацію, що було головною вимогою Революції гідності. Незважаючи на шалену протидію Росії, референдуми, які вони організовували, саме цього року нам це вдалося. Вже через два дні – 1 вересня у нас буде свято не тільки тому, що діти підуть до школи. 1 вересня вступає в силу ключовий політичний документ для нашої держави – Угода про асоціацію з Європейським Союзом», - сказав він.

Порошенко також зазначив, що були і скептики, які не вірили у безвіз з ЄС. Він нагадав, що для отримання безвізу було впроваджено 144 реформи. Глава держави підкреслив, що це остаточне «прощавай» російській імперії.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер нагадав, що Україна на сьогодні не є членом Європейського Союзу і НАТО.