МЗС: Білорусь на словах веде себе як партнер, а насправді діє зовсім по-іншому

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що "Білорусь на словах веде себе як партнер, а насправді діє зовсім по-іншому".

Про це вона сказала в ефірі "5-го каналу".

"Насправді по Білорусі, мені здається набагато більше питань, ніж відповідей зараз. Зокрема, наприклад той же вступ Білорусі до Світової організації торгівлі. Чи будемо ми підтримувати Білорусь у цьому вступі, зважаючи наприклад на те, що Білорусь - це остання країна Євроазійського економічного союзу, яка вступає в СОТ. І що буде, які будуть наслідки цього вступу? Чи ми все ж таки будемо дивитися на свої інтереси, і нав'язувати вже Білорусі, через Білорусь ЄврАзЕСу свої інтереси, включаючи транзит, включаючи всі заборони, включаючи всі ліцензії і всю решту питань, а також, звичайно, вирішуючи питання і в'їзду громадян України і безпеки громадян України в Білорусі", - заявила Зеркаль.

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"На мій погляд це комплексне питання, і ми маємо підходити до цього комплексно, бо Білорусь, на словах, веде себе як партнер, а насправді вони ведуть себе зовсім по-іншому", - наголосила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення його 19-річного сина – Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

Гриб повідомив, що Павло мав повернутись того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки сина у Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня у МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання зниклого 19-річного українця під вартою у спецзакладах в цій країні.

"У разі його тримання у спецзакладах на території Російської Федерації, ми очікуємо на швидке повідомлення про місце тримання, причини затримання, наявність адвоката для захисту його прав, як це передбачено статтею 13 Консульської конвенції з Російською Федерацією", - підкреслив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

ЗМІ писали, що Павло Гриб може утримуватися в Краснодарі у місцевому відділенні ФСБ РФ.