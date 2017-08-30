Зникнення сина українського офіцера: Клімкін обговорить ситуацію з главою МЗС Білорусі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорить зникнення на території Білорусі 19-річного громадянина України Павла Гриба з главою МЗС цієї країни Володимиром Макеєм у Будапешті (Угорщина).

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

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"Завтра в Будапешті планую обговорити справу зниклого громадянина України Павла Гриба з білоруським колегою Макеєм", - поінформував Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення його 19-річного сина – Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

Гриб повідомив, що Павло мав повернутись того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки сина у Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня у МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання зниклого 19-річного українця під вартою у спецзакладах в цій країні.

"У разі його тримання у спецзакладах на території Російської Федерації, ми очікуємо на швидке повідомлення про місце тримання, причини затримання, наявність адвоката для захисту його прав, як це передбачено статтею 13 Консульської конвенції з Російською Федерацією", - зазначив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

ЗМІ писали, що Павло Гриб може утримуватися в Краснодарі у місцевому відділенні ФСБ РФ.