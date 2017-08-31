З’явилося відео ймовірного маєтку Януковича у Підмосков’ї
Раніше російський артист Йосип Кобзон опублікував фото паркану своєї дачі, за яким, за його словами, проживає екс-президент України Віктор Янукович.
Журналісти зняли з безпілотника ймовірний маєток президента-втікача Віктора Януковича у селі Баковка в Одинцовському районі Московської області.
Відповідне відео оприлюднив телеканал ТСН на своїй сторінці у Facebook.
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На відео можна побачити декілька будівель, огороджених парканом, і власне маєток, що схований за хвойними деревами.
Раніше російський артист Йосип Кобзон опублікував фото паркану своєї дачі, за яким, за його словами, проживає екс-президент України Віктор Янукович.
Журналіст Валерій Калниш опублікував й конкретну адресу екс-глави держави – вулиця Лісова, 25 б, село Баковка, Московська область.