З’явилося відео ймовірного маєтку Януковича у Підмосков’ї

Журналісти зняли з безпілотника ймовірний маєток президента-втікача Віктора Януковича у селі Баковка в Одинцовському районі Московської області.

Відповідне відео оприлюднив телеканал ТСН на своїй сторінці у Facebook.

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На відео можна побачити декілька будівель, огороджених парканом, і власне маєток, що схований за хвойними деревами.

Раніше російський артист Йосип Кобзон опублікував фото паркану своєї дачі, за яким, за його словами, проживає екс-президент України Віктор Янукович.

Журналіст Валерій Калниш опублікував й конкретну адресу екс-глави держави – вулиця Лісова, 25 б, село Баковка, Московська область.