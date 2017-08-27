Журналісти знайшли нібито особняк Януковича під Москвою по сусідству із Кобзоном (фото)
Про місце проживання колишнього президента стало відомо зі слів Кобзона. Янукович мешкає за величезним парканом біля селища Передєлкіно.
Днями депутат Держдуми, російський артист Йосип Кобзон опублікував фото паркану своєї дачі, за яким, за його словами, проживає екс-президент України Віктор Янукович.
Журналіст Валерій Калниш опублікував й конкретну адресу екс-глави держави – вулиця Лісова, 25 б, село Баковка, Московська область. Кореспондент видання "Страна" вирушив туди.
"Лісова, 25 б, – ми біля цілі. Перше враження однозначне – це не будинок Януковича. Незважаючи на наявність огорожі та камер відеоспостереження (вони тут буквально через кожен метр), житло здається у цілому скромним. І, головне, вікна – цілком переглядаються, і, відповідно, обстріл з вулиці, – знахідка для снайпера", - розповіли журналісти.
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На дзвінок і крик кореспондента вийшов чоловік років 35: "Ти чому так репетуєш? До вченого прийшла? Ну, так немає його". Коли він дізнався, чий будинок шукають, показав його й маєток Кобзона.
"Адреси дачі Кобзона і Януковича трохи відрізняються від тих, які були оприлюднені. Правильна адреса Януковича Лісова, 21 а", - зазначили в "Стране".
Дача депутата Держдуми – досить пристойна. Дача Януковича – справжній космос, пишуть журналісти.
"За парканом, який у висоту не менше чотирьох метрів, не проглядається майже нічого. Видно лише вікна мансардного поверху - чи то будинку охорони, чи то гаража – вони в цілях безпеки захищені прозорою куленепробивною стіною. Маленька табличка повідомляє нас про те, що будинок охороняє держпідприємство "Охорона" МВС Росії. Інтернет не ловить. На наші дзвінки у двері реакції не було", - поділилися враженнями ЗМІ.
Раніше Кобзон заявив, що колишній український президент Віктор Янукович живе з ним по сусідству: в селищі Баковка Одинцовського району Московської області.