Макрон про Путіна: Франція не дозволить, щоб йому все зійшло з рук

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він має великі розбіжності з президентом Росії Володимиром Путіним щодо України та "не дозволить, щоб йому усе зійшло з рук".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв’ю Макрона французькому виданню Le Point.

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"Я спілкуюсь з усіма. Дуже прямо і дуже відверто", – сказав Макрон.

«Щодо України ми маємо великі розбіжності з Володимиром Путіним. Я звертаю на це увагу. Франція не дозволить, щоб йому все зійшло з рук», – заявив французький лідер.