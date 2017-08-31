Макрон про Путіна: Франція не дозволить, щоб йому все зійшло з рук
02:43, 31 серпня 2017Політика
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Французький лідер Еммануель Макрон відзначив розбіжності із російським колегою щодо України.
Еммануель Макрон / REUTERS
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він має великі розбіжності з президентом Росії Володимиром Путіним щодо України та "не дозволить, щоб йому усе зійшло з рук".
Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв’ю Макрона французькому виданню Le Point.
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"Я спілкуюсь з усіма. Дуже прямо і дуже відверто", – сказав Макрон.
«Щодо України ми маємо великі розбіжності з Володимиром Путіним. Я звертаю на це увагу. Франція не дозволить, щоб йому все зійшло з рук», – заявив французький лідер.
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