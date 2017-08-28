Меркель та Макрон закликають Путіна з Порошенком забезпечити перемир'я на Донбасі

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликають президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Петра Порошенка активізувати зусилля з метою виконання Мінської угоди про встановлення режиму припинення вогню на сході України, який є крихким.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву лідерів ФРН та Франції.

Зокрема, Меркель та Макрон заявили, що стурбовані тим, що ситуація з безпекою на Донбасі істотним чином не покращилася. Вони продовжують уважно стежити за ситуацією на сході України.

Читайте такожПорошенко заявляє про жахливу ситуацію на усіх окупованих Росією територіях

"Ми наполегливо закликаємо президента Путіна та президента Порошенка повністю дотримуватися їхніх зобов'язань, відкрито та публічно підтримати режим припинення вогню, а також забезпечити, аби відповідні розпорядження були направлені військовим та місцевим силам", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції, федеральним канцлером Німеччини і президентом РФ, у ході якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України підтвердила повну прихильність безстроковому припиненню вогню з опівночі 25 серпня в зв'язку з початком навчального року.

Водночас, як заявив сьогодні перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, з часу оголошення "шкільного перемир'я" на Донбасі було зафіксовано понад 600 порушень режиму припинення вогню.