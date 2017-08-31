Клімкін прокоментував присвоєння угорським університетом почесної нагороди Путіну

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін негативно оцінив присвоєнням Дебреценським університетом (Угорщина) почесної відзнаки Civis Honoris Causa президенту Росії Володимиру Путіну.

Як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, про це він заявив під час зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, яка відбулась в рамках візиту до Будапешта для участі у міністерській зустрічі країн Вишеградської групи та «Східного партнерства».

Зазначається, що глава МЗС високо оцінив організовану Будапештом зустріч у форматі Вишеградська четвірка+ «Східне партнерство» та наголосив на її важливості у контексті підготовки до наступного саміту «Східного партнерства».

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Також Клімкін зауважив, що Київ зацікавлений у розвитку взаємодії у форматі Вишеградська четвірка+Україна, що було підтримано угорським головуванням у цій організації.

«В рамках обговорення питання відносин з Росією Клімкін негативно оцінив рішення Дебреценського університету щодо надання почесної відзнаки Civis Honoris Causa російському президенту Володимиру Путіну», - наголосили у відомстві.

Також міністр закордонних справ подякував угорській стороні за підтримку в питанні відновлення територіальної цілісності та миру в Україні.

Сторони обмінялися думками щодо подальших кроків з розвитку взаємодії в забезпеченні потреб української меншини в Угорщині та угорської в Україні.

«Міністри домовилися більш детально обговорити всі питання порядку денного двосторонніх відносин під час наступного візиту Клімкіна в Будапешт у жовтні цього року, а також висловилися за подальший активний діалог на експертному, високому та найвищому рівнях», - поінформували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в Угорщині вчені і студенти закликали Дебреценський університет відкликати титул почесного доктора від президента РФ Путіна. У заяві кафедри конституційного права Дебреценського університету, яка була оприлюднена в ЗМІ, йшлося про те, що вчені кафедри відмежовуються від рішення сенату (вченої ради) цього університету від 28 серпня про присвоєння Путіну звання почесного доктора «honoris causa».

При цьому вчена рада пояснила своє рішення тим, що «уряд Угорщини і Росія завдяки Путіну відводять значну роль Дебреценському університету в інвестиційному проекті побудови другої черги АЕС Пакш-2».