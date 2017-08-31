Науковці Угорщини просять позбавити Путіна звання почесного доктора

В Угорщині вчені і студенти закликали університет відкликати титул почесного доктора від президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляють "Крим. Реалії", інтернет-портали Угорщини HVG і 24.hu оприлюднили заяву кафедри конституційного права Дебреценського університету про те, що вчені кафедри відмежовуються від рішення сенату (вченої ради) цього університету від 28 серпня про присвоєння Путіну звання почесного доктора «honoris causa».

Викладачі також висловили свою позицію у Facebook: «Вихваляння автократів для нас неприйнятне, воно суперечить всьому, що ми представляємо в нашій академічній роботі».

Вчені кафедри конституційного права обурені тим, що сенат їхнього університету знехтував заслугами тих почесних докторів, які своєю працею створювали престиж вишу.

28 серпня вчена рада пояснила своє рішення тим, що «уряд Угорщини і Росія завдяки Путіну відводять значну роль Дебреценському університету в інвестиційному проекті побудови другої черги АЕС Пакш-2».

З вимогою кафедри конституційного права Дебреценського університету погодився Інститут Кароля Етвеша (Ekint). У відкритому листі ця установа просить Дебреценський університет скасувати постанову про присвоєння Путіну звання, наполягаючи на тому, що вона незаконна і безпрецедентна в посткомуністичній історії вищої освіти Угорщини.

Листа від імені Ekint підписали колишній кандидат на пост президента Угорщини Лаcло Майтени, чинний глава Інституту Кароля Етвеша, і Бернадеті Шомоді, виконавчий директор установи.

На негайному відкликанні постанови сенату Дебреценського університету наполягає також громадська організація молоді з Дебрецена Natív. Петицію Natív підписали вже понад 900 осіб.

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«Ми говоримо про особу, про яку Рада Європи однозначно заявила, що він (Путін) підтримує війну на сході України, в якій втратили життя більш як 10 тис. людей і через яку мільйони громадян стали вимушеними переселенцями», - пояснили мотиви написання петиції організатори акції протесту з Natív.

29 серпня угорський журнал HVG надрукував статтю посла України в Угорщині Любові Непоп «Україна шокована врученням Дебреценської нагороди Путіну - відкритий лист».

Посол пояснила причину такої реакції на присвоєння нагороди: «...після 2014 року ім'я Путіна є синонімом порушення міжнародного права, в тому числі Будапештського меморандуму, незаконної тимчасової окупації Криму та ведення проти сусідньої дружньої держави, України, гібридної війни, яка на сьогодні позбавила життя понад 10 тис. наших співвітчизників».

Непоп нагадала, що угорцям завжди було притаманне прагнення до свободи, яке сильніше за тимчасовий економічний інтерес. Посол висловила надію, що титул буде відкликано, а підтримка порушення міжнародного права дістане гідну оцінку.

За інформацією журналу Népszava, Путін може знову приїхати до Угорщини на початку 2018-го або навесні того ж року, щоб особисто отримати почесне звання доктора «honoris causa» Дебреценського університету. Конкретний термін приїзду не називається, тому що в Дебрецені цю дату щойно погоджують, пише угорське видання.