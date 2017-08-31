Велика Британія готова розглянути пропозиції України щодо надання допомоги ЗСУ

Велика Британія готова розглянути пропозиції української сторони щодо надання допомоги Збройним Силам України.

Як передає прес-служба Міноборони України, сьогодні, 31 серпня, міністр Збройних сил Великої Британії Марк Ланкастер під час зустрічі з Міністром оборони України генералом армії України Степаном Полтораком у Києві, заявив, що участь британських військових у параді до Дня Незалежності України стала черговим сигналом про підтримку нашої держави.

Також, за його словами, це продемонструвало світу відданість Великої Британії зусиллям щодо послідовної підтримки європейської безпеки.

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Крім цього, пан Ланкастер подякував Міністру оборони України за можливість зустрітися з британськими й українськими військовими, які навчаються спільно в рамках програми Орбітал.

За його словами, позиція британської сторони щодо подальшого надання допомоги Збройним Силам України є гнучкою.

«Ми готові розглянути пропозиції української сторони щодо інших сфер надання допомоги», — зазначив міністр Збройних сил Великої Британії.