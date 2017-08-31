Велика Британія готова розглянути пропозиції України щодо надання допомоги ЗСУ
Міністр Збройних сил Великої Британії Марк Ланкастер заявив, що участь британських військових у параді до Дня Незалежності України стала черговим сигналом про підтримку нашої держави.
Велика Британія готова розглянути пропозиції української сторони щодо надання допомоги Збройним Силам України.
Як передає прес-служба Міноборони України, сьогодні, 31 серпня, міністр Збройних сил Великої Британії Марк Ланкастер під час зустрічі з Міністром оборони України генералом армії України Степаном Полтораком у Києві, заявив, що участь британських військових у параді до Дня Незалежності України стала черговим сигналом про підтримку нашої держави.
Також, за його словами, це продемонструвало світу відданість Великої Британії зусиллям щодо послідовної підтримки європейської безпеки.
Читайте такожБойовики з гранатометів обстріляли позиції сил АТО біля шахти Бутівка
Крім цього, пан Ланкастер подякував Міністру оборони України за можливість зустрітися з британськими й українськими військовими, які навчаються спільно в рамках програми Орбітал.
За його словами, позиція британської сторони щодо подальшого надання допомоги Збройним Силам України є гнучкою.
«Ми готові розглянути пропозиції української сторони щодо інших сфер надання допомоги», — зазначив міністр Збройних сил Великої Британії.