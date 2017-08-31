До України сьогодні приїде міністр Збройних сил Великої Британії

Сьогодні до України прибуде міністр Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Марк Ланкастер, який проведе зустрічі з українськими військовими, котрі навчаються за програмою "Орбітал". Про це повідомляється на сайті британського уряду.

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Зокрема, сказано, що візит міністра відбувається на фоні заяв офіційного Лондона про розширення британської навчальної програми для військовослужбовців Збройних сил України. Програму буде доповнено додатковими курсами з протидії снайперським операціям і наступальним діям із залученням бронетехніки та мінометів.

Британські військові інструктори перебувають в Україні з 2015 року в рамках тренувальної програми "Орбітал", що триватиме щонайменше до першої половини 2018 року. Від початку реалізації програми британські військові провели навчальні курси з оборонних навичок для 5 тис. військовослужбовців ЗСУ, що на тисячу більше, ніж планувалось спочатку.

"Велика Британія збільшує свою присутність на глобальній арені, й виконання наших зобов’язань у Європі є красномовним свідченням цього. Кількість британських військових в регіоні – Естонії, Україні та Польщі – становить 1000 осіб. Ми збільшуємо наші зусилля спільно із союзниками та послідовно підтримуємо європейську безпеку", - наголосив Ланкастер.

У рамках візиту країнами cхідної Європи цього тижня він відвідав Естонію та Польщу, де зустрівся з особовим складом британського контингенту у регіоні. В Естонії міністр мав нагоду поспілкуватися з 5-им піхотним полком The Rifles та побачити винищувачі Typhoon Королівських ВПС. Британські військові вперше проводять спільні навчання зі своїми естонськими колегами.

Ланкастер також провів зустріч з британськими кавалерійським полком The Light Dragoons, розміщеним з квітня цього року в Ожиші, Польща. Військова частина з контингентом у складі 150 осіб базується у країні в рамках розгортання сил НАТО під проводом США.