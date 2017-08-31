До України сьогодні приїде міністр Збройних сил Великої Британії
Візит міністра відбувається на фоні заяв офіційного Лондона про розширення британської навчальної програми для військових ЗСУ.
Сьогодні до України прибуде міністр Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Марк Ланкастер, який проведе зустрічі з українськими військовими, котрі навчаються за програмою "Орбітал". Про це повідомляється на сайті британського уряду.
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Зокрема, сказано, що візит міністра відбувається на фоні заяв офіційного Лондона про розширення британської навчальної програми для військовослужбовців Збройних сил України. Програму буде доповнено додатковими курсами з протидії снайперським операціям і наступальним діям із залученням бронетехніки та мінометів.
Британські військові інструктори перебувають в Україні з 2015 року в рамках тренувальної програми "Орбітал", що триватиме щонайменше до першої половини 2018 року. Від початку реалізації програми британські військові провели навчальні курси з оборонних навичок для 5 тис. військовослужбовців ЗСУ, що на тисячу більше, ніж планувалось спочатку.
"Велика Британія збільшує свою присутність на глобальній арені, й виконання наших зобов’язань у Європі є красномовним свідченням цього. Кількість британських військових в регіоні – Естонії, Україні та Польщі – становить 1000 осіб. Ми збільшуємо наші зусилля спільно із союзниками та послідовно підтримуємо європейську безпеку", - наголосив Ланкастер.
У рамках візиту країнами cхідної Європи цього тижня він відвідав Естонію та Польщу, де зустрівся з особовим складом британського контингенту у регіоні. В Естонії міністр мав нагоду поспілкуватися з 5-им піхотним полком The Rifles та побачити винищувачі Typhoon Королівських ВПС. Британські військові вперше проводять спільні навчання зі своїми естонськими колегами.
Ланкастер також провів зустріч з британськими кавалерійським полком The Light Dragoons, розміщеним з квітня цього року в Ожиші, Польща. Військова частина з контингентом у складі 150 осіб базується у країні в рамках розгортання сил НАТО під проводом США.