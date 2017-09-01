Міноборони хоче до кінця року впровадити 41 стандарт НАТО

У Міністерстві оборони України хочуть до кінця року впровадити ще 41 стандарт Організації північноатлантичного договору (НАТО) як національні стандарти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

Він розповів, що на виконання дорожньої карти реформ у Міноборони триває робота з нормативно-правового забезпечення заходів реформування. Зокрема, на цей час Адміністрацією президента, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів затверджено 58 нормативно-правових актів, підготовлених оборонним відомством.

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"Ці документи стосуються удосконалення питань підготовки держави до оборони, реформування Міністерства оборони, Генерального штабу та інших органів військового управління, підвищення рівня соціальних і правових гарантій військовослужбовців тощо", - сказав Праута.

Наразі на розгляді в органах державної влади перебуває ще 32 проекти нормативно-правових актів, опрацьованих Мінборони.

Разом з тим, речник повідомив, що на цей час у діяльність оборонного відомства та Збройних Сил України запроваджено 126 стандартів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Розроблено 84 національних та військових нормативних документи з питань стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил України, застосування Повітряних та Військово-Морських Сил, військового зв’язку, балістичного захисту військовослужбовців та захисту від лазерного випромінювання, протидії саморобним вибуховим пристроям, тилового та медичного забезпечення, топогеодезичної служби", - додав він.

У зв'язку з цим, Праута відзначив, що вимоги стандартів НАТО враховуються під час розроблення оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних вимог, тактико-технічних завдань на створення і модернізацію озброєння та військової техніки.

Окрім того, розпочато роботу щодо створення національної системи розробки та постановки на виробництво озброєння та військової техніки з урахуванням стандартів НАТО.

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За словами речника, опрацьовується питання створення системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення в Україні відповідно до стандартів та публікацій НАТО.

"Подано пропозиції до Програми національної стандартизації щодо впровадження до кінця цього року 41 технічного стандарту НАТО як національні стандарти", - заявив Праута.

Також до кінця року сплановано впровадження стандартів НАТО з питань застосування Сухопутних військ, Повітряних Сил Збройних Сил України та фінансового забезпечення.